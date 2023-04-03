Учимся у коллег из других регионов

Советник министра здравоохранения Запорожской области Ирина Букреева поделилась впечатлениями после стажировки.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Управленцы из новых регионов России начали стажироваться на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. С 22 по 24 марта трехдневные курсы прошли в Ростове-на-Дону. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Среди слушателей - сотрудники органов публичной власти Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

На открытии стажировки выступили и. о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- У нас с вами есть общая задача - эффективно и быстро провести интеграцию новых субъектов в систему российского государственного управления, обеспечить социально-экономическое развитие, - подчеркнул и. о. ректора РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина эта работа носит комплексный характер, и продолжать ее необходимо с учетом опыта коллег. Стажировка - это хорошая возможность укрепить связи, познакомиться с успешными практиками, посмотреть на работу команды изнутри.

РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР С ЛЮДЬМИ

Опытом развития региона поделился глава Ростовской области Василий Голубев. Губернатор рассказал про фирменный знак «Сделано на Дону», проект «Вольный Дон» и другие региональные туристические программы. А также призвал участников стажировки развивать соцсети муниципалитетов и как можно ближе общаться с людьми.

- Чем быстрее человек доходит до муниципальной власти, тем больше он понимает ее. Главы районов и городов обязаны ежегодно отчитываться перед гражданами, - поделился опытом Василий Голубев. - Важно, чтобы это было не формальным мероприятием в кругу близких друзей и знакомых, а реальным разговором с общественностью.

Планируется, что в этом году стажировку пройдут до шести тысяч руководителей разного уровня. Обучение сочетает в себе и теорию, и практику, а также отдельные направления по профилю деятельности управленцев - например, соцполитика, строительство, энергетика и другие отрасли.

Что даст обучение слушателям? Возможность реализовывать проекты в разных сферах государственного и муниципального управления, свободно ориентироваться в правовой системе России, а также грамотно проводить анализ состояния экономической, социальной и политической среды, а это нужно для принятия эффективных управленческих решений.

ПООБЩАЛИСЬ С ПРАКТИКАМИ

Далеко не все участники стажировки находились в это время непосредственно в Ростове. Программа «Современное публичное управление: теория и практика» уникальна своей мультиформатностью.

Слушатели из разных потоков выходили на лекции онлайн из рабочих кабинетов разных регионов - Москвы, Ростова, Крыма.

- Ростовская область не случайно выбрана одной из площадок обучения по программе. Ее вклад в дело интеграции новых регионов в систему российской государственности огромен, - отметил заместитель директора Южно-Российского института управления РАНХиГС Алексей Баранов. - В рамках программы слушатели прошли стажировки на ведущих площадках в сфере экономической, социальной политики, цифрового развития, пообщались с экспертами-практиками из числа руководителей региона, посетили проектные интенсивы и изучили лучшие управленческие практики и проблемные кейсы.

В частности, участники стажировки познакомились с работой ростовского регионального центра «Мой бизнес», региональной «Точки кипения», Ростовским агентством поддержки предпринимательства, региональным Агентством инноваций, пообщались с управленцами городских поликлиник, реабилитационных центров, центров занятости, центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ»

Среди слушателей из Запорожской области - советник министра здравоохранения региона Ирина Букреева.

- Мои впечатления от программы как слушателя - невероятные! Я безмерно благодарна за то, что попала в группу, так как знаю, что было ограниченное количество мест в этом потоке - от области отобрали только 40 человек, - говорит Ирина Геннадиевна.

Участница стажировки вспоминает самые лучшие практики, которыми делились спикеры в ходе обучения как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

- Могу отметить яркое выступление директора департамента регионального развития правительства России Василия Анохина. Он рассказывал о программе развития новых субъектов. Это было интересно, содержательно и конкретно по каждому аспекту.

Группа Ирины Букреевой в этот раз прошла онлайн-лекции, затем отправится на очную стажировку в Ростовский филиал РАНХиГС.

- Считаю, что такое обучение оказывает значимую помощь для управленцев, помогает переходу на стандарты и порядки российского законодательства, дает ответы на многие проблемные вопросы в плане работы в рамках нового законодательства, - отмечает слушательница курсов. - Уверена, что учеба будет способствовать ускоренной интеграции наших новых регионов в российскую систему государственного управления. Очень рада, что являюсь слушателем этого модуля, после обучения на котором у нас появится возможность изменить жизнь к лучшему в родном регионе.