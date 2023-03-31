Стало известно, какие вузы и организации ДНР перейдут в федеральную собственность

Донецкий нацуниверситет перейдет под контроль Минобрнауки РФ. Фото: ДонНУ

Часть вузов и организаций ДНР в ближайшие месяцы перейдут в федеральную собственность. Правительство РФ приняло соответствующее распоряжение от 29.03.2023 г. №750-р.

Функции и полномочия учредителей будут осуществлять профильные министерства и ведомства РФ. Они совместно с Росимуществом должны в шестимесячный срок обеспечить принятие в федеральную собственность закрепленного за вузами имущества, а также фактически используемого ими.

- Мне кажется это к лучшему! И в этих организациях ожидаются позитивные перемены, - написала в своем телеграм-канале депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Минобрнауки РФ:

- ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДНР

- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО

- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Приазовский государственный технический университет

- Мариупольский государственный университет

- ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

- ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И УГЛЕХИМИИ ИМ. Л.М.ЛИТВИНЕНКО

- ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ГОРНЫХ ПРОЦЕССОВ

- ДОНЕЦКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. ГАЛКИНА

- ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

- РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ГЕОЛОГИИ, ГЕОМЕХАНИКИ, ГЕОФИЗИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА

- ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Функции и полномочия учредителя осуществляет Минпросвещения РФ:

- ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Функции и полномочия учредителя осуществляет Минсельхоз РФ:

- ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Функции и полномочия учредителя осуществляет Минздрав РФ:

- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО

- ИНСТИТУТ НЕОТЛОЖНОЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ В.К. ГУСАКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР

Функции и полномочия учредителя осуществляет Минкультуры РФ:

- ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА

Функции и полномочия учредителя осуществляет Минюст РФ:

- ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Функции и полномочия учредителя осуществляет Минобороны РФ:

- ДОНЕЦКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ

Функции и полномочия учредителя осуществляет МВД РФ:

- АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДНР ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

Функции и полномочия учредителя осуществляет МЧС РФ:

- АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДНР

- НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «РЕСПИРАТОР» МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДНР

Функции и полномочия учредителя осуществляет Росжелдор РФ:

- ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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