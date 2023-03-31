Стало известно, какие вузы и организации ДНР перейдут в федеральную собственность

Донецкий нацуниверситет перейдет под контроль Минобрнауки РФ. Фото: ДонНУ
Часть вузов и организаций ДНР в ближайшие месяцы перейдут в федеральную собственность. Правительство РФ приняло соответствующее распоряжение от 29.03.2023 г. №750-р.
Функции и полномочия учредителей будут осуществлять профильные министерства и ведомства РФ. Они совместно с Росимуществом должны в шестимесячный срок обеспечить принятие в федеральную собственность закрепленного за вузами имущества, а также фактически используемого ими.
- Мне кажется это к лучшему! И в этих организациях ожидаются позитивные перемены, - написала в своем телеграм-канале депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Минобрнауки РФ:
- ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДНР
- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
- ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО
- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
- Приазовский государственный технический университет
- Мариупольский государственный университет
- ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
- ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И УГЛЕХИМИИ ИМ. Л.М.ЛИТВИНЕНКО
- ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ГОРНЫХ ПРОЦЕССОВ
- ДОНЕЦКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. ГАЛКИНА
- ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
- РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ГЕОЛОГИИ, ГЕОМЕХАНИКИ, ГЕОФИЗИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА
- ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Функции и полномочия учредителя осуществляет Минпросвещения РФ:
- ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Функции и полномочия учредителя осуществляет Минсельхоз РФ:
- ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Функции и полномочия учредителя осуществляет Минздрав РФ:
- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
- ИНСТИТУТ НЕОТЛОЖНОЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ В.К. ГУСАКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР
Функции и полномочия учредителя осуществляет Минкультуры РФ:
- ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА
Функции и полномочия учредителя осуществляет Минюст РФ:
- ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Функции и полномочия учредителя осуществляет Минобороны РФ:
- ДОНЕЦКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
Функции и полномочия учредителя осуществляет МВД РФ:
- АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДНР ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО
Функции и полномочия учредителя осуществляет МЧС РФ:
- АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДНР
- НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «РЕСПИРАТОР» МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДНР
Функции и полномочия учредителя осуществляет Росжелдор РФ:
- ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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