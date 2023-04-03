Стройматериалы станут доступнее

В городах откроют торговые центры стройматериалов, которые позволят снизить цены и сделать продукцию доступнее Фото: Shutterstock

К летнему сезону жителей Запорожской области готовятся обеспечить стройматериалами по ценам от производителей. Такими планами поделился врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он отметил, что речь идет о создании четырех крупных логистических центров в крупных городах. Оптовые площадки вместят десятки тысяч тонн готовой продукции. Закупать ее будут непосредственно у производителей. Идею «подсмотрели» в Луганской Народной Республике.

- Идея создания крупного логистического центра на территории новых регионов страны оправдала себя в Мариуполе, где он начал работать в конце декабря. Мы будем расширять это направление, чтобы обеспечить жителей Запорожской области строительными материалами, поддержать наших предпринимателей и создать рабочие места, - отметил Евгений Балицкий.

Как уточнили власти, первые торговые центры должны открыться уже в апреле в Энергодаре, Токмаке, Мелитополе, Бердянске.

- Конечно, это для нас очень полезно. Сейчас весна началась, лето скоро. На своих участках работы много, сейчас же даже краску, лак, все через третьи руки приходится брать, все по высоким ценам, если на рынке смотреть - ассортимент никакой, - рассказывает житель Бердянска Николай. - Доски, пиломатериалы качественные, блоки вообще не найдешь. И все очень дорого - обычные штукатурку, малярку предлагают раза в два выше цены, которая раньше была. Так что ждем, конечно.

Еще одна жительница Мелитополя, Галина, заметила, что сложности есть с покупкой даже обычных обоев, напольных покрытий - скудный ассортимент по высоким ценам не способен порадовать местных жителей. Говорят о дефиците строительных материалов и профессионалы.

- У нас небольшая бригада, берем заказы на строительные работы. Это и коммерческие помещения, и частные постройки. Смету составить просто невозможно - цены, бывает, меняются несколько раз за три-четыре дня. Если экономить на материале - понятно, какое получается качество работ. Мы общались с другом, который в Центральной России стройкой занят, это намного удобнее, когда все материалы можно купить в одном месте, не разбираясь с посредниками, - рассказывает Виталий, глава строительной бригады.

Власти уже отмечали, что цены в самом деле завышены - на 30 - 200%. Для решения этой проблемы и предприняты шаги с созданием логистических центров. Сейчас поставлять свою продукцию на рынок Запорожской области без посредников готовы около 200 крупных российских производителей.

- Администрация Запорожской области готова предоставлять потенциальным инвесторам площадки с необходимой инфраструктурой. Ведь сейчас для региона остро стоит вопрос необходимости снизить цены на стройматериалы - они завышены из-за временных трудностей с логистикой и рисков при транспортировке, - обозначил приоритеты и. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.