В Харцызске откроется выездной отдел МРЭО, в котором жители ДНР смогут заменить водительские удостоверения и документы на транспорт

Особый порядок по замене водительских удостоверений и документов на транспорт будет действовать до 1 января 2026 года. Фото: МВД ДНР

По поручению Главы Республики, а также многочисленным просьбам жителей в скором времени в Харцызске будет организована работа выездного отдела МРЭО ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг по проведению регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, с 4 апреля 2023 года в Харцызске по адресу: ул. Чкалова, 4а, начинает работу выездной отдел МРЭО ГАИ. В нем будет осуществляться прием заявлений на замену регистрационных документов, номерных знаков и водительских удостоверений, - рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что открытие дополнительного пункта МРЭО позволит жителям Харцызска, Зугрэса, Иловайска и близлежащих населенных пунктов проводить регистрацию транспортных средств и обмен водительских удостоверений без дальних поездок.

При этом режим работы выездного отдела МРЭО не будет отличаться от других регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ:

- вторник – пятница: 08:00 – 17:00;

- суббота: 08:00 – 13:00;

без перерыва.

Жители ДНР могут заменить водительские удостоверения и регистрационные документы на транспорт в любом МРЭО ГАИ. Помимо Харцызска в ДНР работают еще девять таких подразделений:

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел №1 по обслуживанию г. Донецка: г. Донецк, ул. Таганрогская, д.19;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел №2 по обслуживанию г. Донецка: г. Донецк, ул. Патриса Лумумбы, д. 20;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел по обслуживанию г. Макеевки, г. Харцызска, г. Ясиноватая и Ясиноватского района: г. Макеевка, ул. Фонтанная, д. 44;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел по обслуживанию г. Тореза, г. Снежное, г. Шахтерска и Шахтерского района, Амвросиевского района: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 83;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел по обслуживанию г. Дебальцево, г. Енакиево, г. Ждановки, г. Углегорска и г. Кировское: г. Енакиево, ул. Горняков, д. 55;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел по обслуживанию г. Горловки: г. Горловка, ул. Горловской дивизии, д.56;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского районов: пгт. Старобешево, ул. Школьная, д. 20;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел по обслуживанию г. Волновахи, Волновахского района и г. Докучаевска: г. Волноваха, ул. В. Жоги, д. 39/41;

- Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел № 1 по обслуживанию г. Мариуполя: г. Мариуполь, ул. Новая Жизнь, д. 14.

Напомним, 14 декабря 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ, определившее особенности предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям новых регионов РФ.

Особый порядок будет действовать до 1 января 2026 года. В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления. Медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, прохождения технического осмотра автомобилей и уплаты государственной пошлины также не требуется.

Обязательным условием получения услуги по замене является наличие паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство в Российской Федерации.

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