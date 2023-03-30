Расцвели целые поляны подснежников, крокусов и диких тюльпанов: Чем сейчас можно полюбоваться в Донецком ботсаду

Крокус. Фото: Донецкий ботсад

Если зимой центром притяжения для посетителей ботанического сада в Донецке является оранжерейный комплекс, то с наступлением первых теплых дней многие выбирают прогулки по его территории. Сейчас Донецкий ботанический сад открыт каждый день с 9:00 до 18:00. Купив входной билет за символические 50 рублей, можно там гулять хоть до самого закрытия.

УГОЛОК ПО ДУШЕ

- Сейчас экскурсии проводим преимущественно для организованных групп школьников, - рассказывает «КП» сотрудник орготдела Наталья Балабенко. - Мы рады видеть семьи, компании друзей.

Неторопливо прогуляться можно у водоема и по аллеям. Территория парковой зоны настолько велика, что каждый может найти себе уголок по душе.

Особенно привлекательны живописные экспозиции «Японский сад», «Теневой сад», «Сад Кондратюка (названный в честь одного из директоров, при котором Сад достиг расцвета).

Адонис или горицвет. Фото: Донецкий ботсад

В Теневом саду и в Саду Кондратюка с первым теплом тянутся к солнцу подснежники, раскрывает бутоны морозник кавказский. Эстафету подхватывают крокусы, пролески, гиацинтики, адонисы, пушкинии, примулы, медуницы, дикие тюльпаны.

- Это все охраняемые растения, некоторые из них исконно степные растения или привезены с Кавказа, из Крыма и Карпат, с Балкан, - говорит Наталья. - Внезапная снежная погода не повредит распустившимся первоцветам.

МАГНОЛИЯ И САКУРЫ

К середине апреля в ботаническом саду зацветают нарциссы, тюльпаны. А затем - экзотические магнолия и сакуры. Цветут декоративные кустарники… В эту пору особенно хороши сезонные экспозиции «Итальянский сад», «Средиземноморье» и «Мексика». Там теплолюбивые обитатели оранжерей в мае занимают свое место и становятся их настоящим украшением.

Подснежники. Фото: Донецкий ботсад

Незабываемое событие начала мая - цветение сирени. В Саду сирени собрана одна из самых больших коллекций видов и сортов, поэтому цветение продолжительное. К Саду сирени примыкает самая большая по протяженности Аллея сирени в Европе (больше 800 метров!). Прогулка по ней - истинное наслаждение. Продолжительность цветения сирени - полтора месяца. Начинает его сирень гиацинтоцветная, а завершают - сирени венгерская, пекинская и амурская.

Для знакомства с Садом сирени в мае проводят экскурсии. К концу мая зацветут ирисы, пионы. Каждая прогулка по территории ботанического сада неповторима.

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его - 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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