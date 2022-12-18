Дети из Донбасса отправятся на елку в Кремле

Спектакли в Кремлевском дворце создают новогоднее настроение и дают заряд позитива на целый год. Фото: Управление делами Президента РФ

1 620 детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей побывают на Кремлевской елке в Москве. В Управлении делами Президента РФ сообщили, что ребята примут участие в новогодних преставлениях в государственном Кремлевском дворце.

ИСПОЛНИТСЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

- Побывать на главной елке России – заветная мечта многих ребят. В этом году она у нас исполнится, - рассказывает дончанин Кирилл Стаценко, который уже скоро с одноклассниками отправится в новогоднее путешествие.

Поездка на елку в Кремле станет настоящим событием для ребят, чье детство проходит под канонаду вооруженных формирований Украины. Многие из них никуда не ездили с 2014 года.

- Мы не видели практически ничего, кроме войны. Очень хочется проникнуться новогодним настроением и привезти с собой тепло и ощущение праздника, - говорит жительница прифронтового Киевского района Донецка Светлана Артемова.

Новогоднее путешествие в Москву для детей из Донбасса станет незабываемым праздником.

Дети из прифронтовых районов Донецка каждый год приезжают на Кремлевскую елку. Фото: Администрация города Донецка

- Будем участвовать в насыщенной программе, в которой будут познавательные и развлекательные мероприятия, - продолжает Кирилл. - Нас ожидает масса радостных и ярких впечатлений.

Эти новогодние каникулы дети ждут особенно. Последние два сезона праздничных представлений не было из-за пандемии коронавируса.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Традиционные новогодние представления в государственном Кремлевском дворце пройдут с 25 декабря по 8 января.

- Спектакль «Заговор Зеркал» расскажет о необычном и поучительном путешествии школьников в преддверии праздника. Чтобы спасти Снегурочку, ребятам предстоит пройти испытания в мире искривленной действительности - Зазеркалья, - сообщает Управление делами Президента России.

Спектакли в Кремлевском дворце создают новогоднее настроение и дают заряд позитива на целый год. Фото: Управление делами Президента РФ

Отметим, что главным режиссером новогоднего представления выступил Сергей Цветков - известный российский режиссер театра и телевидения. Музыку для спектакля написал композитор, заслуженный деятель искусств России Ефрем Подгайц, а автором стихов является член Союза писателей Андрей Усачев.

СПРАВКА «КП»

Празднику Кремлевской елки уже больше 80 лет, впервые он состоялся в 1935 году в Колонном зале Дома союзов. А с 1963 года «переехал» в государственный Кремлевский дворец.

Кремлевская елка не зря считается главной елкой страны. Целая команда профессионалов (а это тысячи людей) трудится над созданием декораций и костюмов, а сценарий отбирается авторитетной комиссией на основе конкурса. Над постановкой работают самые лучшие специалисты.

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