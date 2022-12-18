«Мне сны плохие снятся, ночью я гранаты бросаю»: 25 демобилизованных студентов из ЛНР отправилась на реабилитацию в Москву

25 демобилизованных студентов отправилась на восемь дней на реабилитацию в Москву. Фото: «РСВ»

Группа в составе 25 демобилизованных студентов высших учебных заведений ЛНР отправилась на восемь дней в Москву. В столице они пройдут программу социальной адаптации и реабилитации в рамках проекта «Спасибо, братцы!» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Перед отправлением участники проекта прошли оценку надпрофессиональных навыков от центра компетенций организации «Россия - страна возможностей» (РСВ). Они получат рекомендации по развитию, в том числе и с использованием базы знаний платформы РСВ. Для демобилизованных студентов запланированы рекреационно-оздоровительные мероприятия, а также знакомство с историей и культурой столицы.

- Ребята посетят предновогодний ВДНХ, хоккейный матч Континентальной хоккейной лиги, зарядятся бодростью, позитивом, и, конечно же, получат массу новых знаний от экспертов президентской платформы, - сказал координатор спецпроектов РСВ в ЛНР Даниил Калитвенцев.

Студент Института гражданской защиты Луганского государственного университета Даниил Орехов находился в рядах защитников Родины с 22 февраля, нес службу на Северодонецком и Лисичанском направлениях, сражался в окрестностях Рубежного и Соледара.

- Я изначально был гранатометчиком, потом меня перевели фельдшером, так как в институте меня научили оказывать первую помощь. Мы вытаскивали ребят из-под завалов, раненых, погибших, мы своих нигде не бросали, - рассказал молодой человек. - Я сразу согласился поехать, хотел бы задать специалистам много вопросов. Мне сны плохие снятся, ночью я гранаты бросаю, могу проснуться и лечь под кровать, услышав шорохи. Страх есть, как будто чего-то ждешь.

В поездку парень едет вместе со своим сослуживцем Кириллом Федоренко, с которым они вместе находились в зоне проведения спецоперации. В ходе боевых действий Кирилл стал командиром отделения. В боевой обстановке ему приходилось решать необычные задачи, поддерживать боевой дух и моральное состояние бойцов.

- Благодаря моему старшине Юрию из Славяносербска я научился многому. Спасибо, что были такие люди, которые помогли адаптироваться и понять, как служить, как выживать в тяжелых условиях, - отметил Федоренко.

Парень едет в столицу России впервые и считает это большим событием.

- Хочу увидеть Москву, постараюсь забыть то, что было раньше, и хочу восстановиться вместе с сослуживцами. Поначалу очень тяжело вернуться к мирной жизни, плохо спится и снится плохое, но постепенно ты адаптируешься, но что было раньше сложно забыть, оно все в тебе остается, - добавил парень.

Еще один участник поездки - студент Луганского государственного медуниверситета Арсений Кошелев. Он служил в 6-м казачьем полку оператором беспилотного летательного аппарата. С февраля его подразделение вело боевые действия в Попасной, Золотом, Соледаре, поселках Врубовка и Волчеяровка. За время службы молодой человек более 300 раз поднимал в небо «стальных птиц» и всегда возвращал их на базу, выполнив боевую задачу. Будущий врач и в боевой обстановке заботился о здоровье сослуживцев, делал инъекции и перевязки, следил за соблюдением режима.

- Поездка стала неожиданностью. Когда я вернулся со службы, думал только об учебе, о том, как наверстать упущенное и вернуться в нормальную жизнь. Надеюсь, в поездке получу хорошие эмоции и воспоминания, очень хочу попасть на ВДНХ и на хоккейный матч, - сказал студент.

В выезде по программе проекта «Спасибо, братцы!» также участвуют 25 демобилизованных студентов Донецкой Народной Республики.

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