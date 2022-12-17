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Политика17 декабря 2022 19:25

«Всего за три месяца тамбовские подрядчики все восстановили»: В Новоайдарском районе ЛНР заново отстроены две разрушенные амбулатории

Тамбовская область отремонтировала медучреждения в селах Смоляниново и Штормово Новоайдарского района
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Медучреждения обеспечены всем необходимым. Фото: Луганьмедиа

Медучреждения обеспечены всем необходимым. Фото: Луганьмедиа

Все новые и новые объекты сдают регионы-шефы в Луганской Народной Республике. Работы буквально кипят, специалисты трудятся в несколько смен, в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее нормализовать жизнь в населенных пунктах. В первую очередь подрядчики берутся за самую важную, социальную инфраструктуру. Это жилые дома, коммунальные системы, школы, детские сады, медучреждения.

Так действует и Тамбовская область, шефствующая над Новоайдарским районом. Тамбовские власти обеспечили ремонт школы в селе Чабановка и подарили классу информатики новые ноутбуки, а также большое количество соответствующих российским стандартам учебников. А теперь после капитального восстановления сдали в эксплуатацию и две амбулатории.

Одна из них расположена в селе Смоляниново. Это медицинское учреждение серьезно пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

— Она практически полностью была уничтожена этими нацистами, — говорит житель села Михаил. — Я уверен, что они делали это специально, потому что они настоящие варвары и злодеи, и несут только боль и разруху, их план — это геноцид нашего народа.

После оценки разрушений, за работу взялись тамбовские и местные специалисты.

— Подрядчики выполнили кровельные работы, отремонтировали фасад, сделали внутренние ремонтные работы и вставили окна. Также были установлены двери, заменены системы отопления и канализации, — рассказали в администрации Смоляниново.

Медучреждения обеспечены всем необходимым. Фото: Лагуньмедиа

Медучреждения обеспечены всем необходимым. Фото: Лагуньмедиа

Еще одну амбулаторию, которая находится в селе Штормово, специалисты тоже отстроили заново. Потому что прежнее строение пришло в негодность из-за времени, из-за того, что в населенных пунктах Донбасса, находящихся под контролем Украины, киевские власти и палец об палец не ударили, чтобы поддерживать такие значимые заведения в надлежащем состоянии.

— С возвращением Республики, с приходом России, у нас все в корне поменялось. Стало лучше. Появились надежны и уверенность, — признается жительница Штормово Светлана Денисова. – А это самое главное для того, чтобы просто жить, растить детей и радоваться каждому дню.

Жители, все, как один, говорят, что тамбовские строители сделали свою работу максимально качественно и быстро, а также благодарят тамбовские власти, что оборудовали их амбулатории необходимой медицинской техникой и материалами.

— По нашей заявке тамбовские партнеры сделали ремонт в максимально короткий срок. К работам приступили в сентябре, а в начале декабря амбулатории были полностью готовы к принятию пациентов, — сказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Новоайдарского территориального медицинского объединения Алексей Воронцов.

Алексей Воронцов

Алексей Воронцов

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что ранее, из-за отсутствия в этих селах медучреждений, люди не могли обратиться за медицинской помощью по месту жительства, но пришла Россия и всего за три месяца тамбовские подрядчики все восстановили. Теперь обе амбулатории готовы к принятию пациентов.

Ч Это не может не радовать, — говорит Пасечник. — От себя лично и всех жителей Новоайдарского района выражаю слова огромной благодарности рабочим и руководству Тамбовской области за помощь в возрождении района!

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