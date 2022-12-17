«Всего за три месяца тамбовские подрядчики все восстановили»: В Новоайдарском районе ЛНР заново отстроены две разрушенные амбулатории

Медучреждения обеспечены всем необходимым. Фото: Луганьмедиа

Все новые и новые объекты сдают регионы-шефы в Луганской Народной Республике. Работы буквально кипят, специалисты трудятся в несколько смен, в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее нормализовать жизнь в населенных пунктах. В первую очередь подрядчики берутся за самую важную, социальную инфраструктуру. Это жилые дома, коммунальные системы, школы, детские сады, медучреждения.

Так действует и Тамбовская область, шефствующая над Новоайдарским районом. Тамбовские власти обеспечили ремонт школы в селе Чабановка и подарили классу информатики новые ноутбуки, а также большое количество соответствующих российским стандартам учебников. А теперь после капитального восстановления сдали в эксплуатацию и две амбулатории.

Одна из них расположена в селе Смоляниново. Это медицинское учреждение серьезно пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

— Она практически полностью была уничтожена этими нацистами, — говорит житель села Михаил. — Я уверен, что они делали это специально, потому что они настоящие варвары и злодеи, и несут только боль и разруху, их план — это геноцид нашего народа.

После оценки разрушений, за работу взялись тамбовские и местные специалисты.

— Подрядчики выполнили кровельные работы, отремонтировали фасад, сделали внутренние ремонтные работы и вставили окна. Также были установлены двери, заменены системы отопления и канализации, — рассказали в администрации Смоляниново.

Медучреждения обеспечены всем необходимым. Фото: Лагуньмедиа

Еще одну амбулаторию, которая находится в селе Штормово, специалисты тоже отстроили заново. Потому что прежнее строение пришло в негодность из-за времени, из-за того, что в населенных пунктах Донбасса, находящихся под контролем Украины, киевские власти и палец об палец не ударили, чтобы поддерживать такие значимые заведения в надлежащем состоянии.

— С возвращением Республики, с приходом России, у нас все в корне поменялось. Стало лучше. Появились надежны и уверенность, — признается жительница Штормово Светлана Денисова. – А это самое главное для того, чтобы просто жить, растить детей и радоваться каждому дню.

Жители, все, как один, говорят, что тамбовские строители сделали свою работу максимально качественно и быстро, а также благодарят тамбовские власти, что оборудовали их амбулатории необходимой медицинской техникой и материалами.

— По нашей заявке тамбовские партнеры сделали ремонт в максимально короткий срок. К работам приступили в сентябре, а в начале декабря амбулатории были полностью готовы к принятию пациентов, — сказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Новоайдарского территориального медицинского объединения Алексей Воронцов.

Алексей Воронцов

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что ранее, из-за отсутствия в этих селах медучреждений, люди не могли обратиться за медицинской помощью по месту жительства, но пришла Россия и всего за три месяца тамбовские подрядчики все восстановили. Теперь обе амбулатории готовы к принятию пациентов.

Ч Это не может не радовать, — говорит Пасечник. — От себя лично и всех жителей Новоайдарского района выражаю слова огромной благодарности рабочим и руководству Тамбовской области за помощь в возрождении района!

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая группа демобилизованных студентов ДНР отправилась на отдых в Москву

Они будут в Москве с 18 по 27 декабря (подробнее)