Последствия непогоды в ЛНР: Отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы

Работники «Луганского автодора» за сутки очистили более 6,9 тыс. км дорог. Фото: «Луганьмадиа»

Все пригородные и междугородние автобусные рейсы отменены на территории Республики из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

- На территории Республики из-за непогоды отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы. Автостанции не работают, - говорится в сообщении.

Непогода прервала транспортное сообщение с населенными пунктами Краснодонского района, на данный момент оно отсутствует. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района.

- Кроме этого, вследствие образовавшегося затора из транспортных средств перекрыто движение автотранспорта на автодороге Краснодон-Свердловск, - говорится в сообщении.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий было перекрыто движение транспорта из Луганска в направлении Краснодона.

Дорожники ведут расчистку трасс от снега. Работники «Луганского автодора» с целью обеспечения безаварийного движения автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования за сутки очистили более 6,9 тыс. км прохода, задействовав 89 единиц спецтехники.

В связи с ухудшением погодных условий Минтранс ЛНР обращает внимание водителей, на соблюдение мер безопасности при осуществлении движения по дорогам общего пользования.

Тем временем, предприятие ЛНР «Лугансквода» проинформировало, какие населенные пункты Республики остаются без водоснабжения из-за непогоды.

- На 09:00 31 марта из-за погодных условий и обесточивания насосных станций предприятия без централизованного водоснабжения остаются в Луганске: Каменнобродский район – 100%, (поселок городского типа) Юбилейное – 100%, Александровск – 100%, Артемовский район – 50%, Жовтневый район – 30%, Ленинский район – 30%, - говорится в сообщении.

Не восстановлена подача воды в Славяносербск и Славяносербский район, Перевальск и Перевальский район, Зоринск, Артемовск, Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск, Первомайск, Свердовск и Свердловский район, Ровеньки, Краснодон, Молодогвардейск, Суходольск, Краснодоснкий район, Лутугино и Лутугинский район, Станично-Луганский район.

- Возобновление работы насосных станций и подачи воды возможно после стабильного восстановления энергоснабжения объектов и вхождения в прежний режим водоснабжения, - уточнили в "Луганскводе".

Напомним, очень сильный снег, гололедица и снежный накат наблюдались местами на территории Республики днем 30 марта, в результате чего более 116 тыс. абонентов в 205 населенных пунктах Республики, а также котельные и социальные объекты остались без электроснабжения. Военнослужащие и росгвардейцы оказывают помощь коммунальным службам в расчистке трасс и дорог Республики от снега и упавших деревьев, ситуация с ликвидацией последствий стихии находится на контроле у председателя Правительства ЛНР Сергея Козлова. Доклады от силовиков, коммунальщиков и дорожников о ликвидации последствий ЧС поступают Сергею Козлову каждые два часа.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима в Донецке продержится недолго

Уже с субботы нас ожидает постепенное потепление (подробнее)