Новый премьер ДНР Евгений Солнцев пообещал приложить все усилия для возрождения экономики Республики

Евгений Александрович с июня прошлого года занимал должность первого вице-премьера Республики. Фото: Правительство ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на должность премьера Республики. Соответствующий указ подписан и вступил в силу 30 марта. Заключение по кандидатуре Евгения Солнцева на должность председателя Правительства сегодня утвердил Народный Совет ДНР.

Ранее «КП» сообщала, что Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Правительства Республики Виталия Хоценко врио губернатора Омской области.

Новый премьер ДНР пообещал приложить все усилия для возрождения экономики Донбасса.

- Хочу поблагодарить Дениса Владимировича за оказанную мне честь и пообещать добросовестно выполнять обязанности Председателя Правительства ДНР. За время, проведенное здесь, я проникся глубоким уважением к жителям Донбасса. Таких мужественных, трудолюбивых, честных и преданных своей земле людей я не встречал нигде. Они заслуживают жить в процветающей Республике - я приложу для этого максимум усилий. Перед Правительством стоит трудная задача - в условиях военных действий возобновить работу предприятий и возродить экономику. Нам нужно восстанавливать наши города и села, создавать новые рабочие места, поднимать благосостояние людей. Первые шаги в этом направлении сделаны, план намечен - действуем, - сказал Евгений Солнцев.

Евгений Александрович Солнцев с июня 2022 года занимал должность первого вице-премьера Республики. В Правительстве отвечал за восстановление и строительство. До этого назначения был помощником министра строительства и ЖКХ России, еще ранее возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов ж.-д. транспорта - филиал Российских железных дорог.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьба мальчика из Макеевки, которого восемь лет назад нашли в собачьей будке, изменится благодаря врачам из Москвы

Сейчас ребенок-сирота находится в детском доме-интернате. В тепле и уюте. Но так было не всегда, несколько лет назад малыша нашли буквально на улице (подробнее)