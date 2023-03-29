Какие особенности будут в голосовании жителей ДНР и ЛНР на выборах депутатов Народного Совета, городов и районов

Выборы в ДНР и ЛНР пройдут в единый день голосования — 10 сентября

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на первых после вступления в состав РФ выборах смогут проголосовать не только по российскому паспорту. Группа депутатов Государственной Думы (ГД) и сенаторов РФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому новые регионы при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно. Законопроект № 324172-8 опубликован в электронной базе Госдумы.

Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В частности, ст. 81 предлагается дополнить пунктами 3-8.

- Законом субъекта РФ (нормативным правовым актом), указанным в пункте 3 настоящей статьи, может быть предусмотрена возможность использования помимо паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, иных документов в целях реализации активного избирательного права, — говорится в пункте 5, которым предложено дополнить ст. 81.

Согласно законопроекту, также по решению избирательной комиссии субъекта РФ для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.

Документом устанавливается, что порядок образования указанных избирательных участков, проведения на них голосования, подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссией определяет Центральная избирательная комиссия РФ.

Предусматривается, что в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан при проведении выборов могут устанавливаться особенности реализации отдельных положений соответствующего законодательства. В частности, предусмотрена возможность сокращения продолжительности голосования в целях безопасности. В этом случае Центральная избирательная комиссия РФ проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта РФ либо нормативного правового акта.

Кроме того, инициатива затрагивает вопросы реализации избирательных прав лиц, находящихся в местах содержания под стражей. Еще одно положение проекта закона предлагает установить, что Общественные палаты вправе назначить наблюдателей во время выборов. Положениями законопроекта также предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений. Это, как говорится в пояснительной записке, связано с развитием механизма "Мобильный избиратель", которое привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов.

Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования — 10 сентября. Жители будут выбирать 90 депутатов Народного Совета и 435 депутатов в 20 муниципальных образованиях.

Тем временем, врио Главы ДНР Денис Пушилин издал указ, устанавливающий, что паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, выданные в ДНР, действительны до конца 2023 года.

Согласно документу, до 31 декабря 2023 года (включительно) продлевается действие паспортов гражданина ДНР, адресных справок и иных документов, удостоверяющих (идентифицирующих) личность, которые выданы до 1 марта 2023 года уполномоченными органами в соответствии с законодательством, действовавшим на территории ДНР.

- Очень важный указ, учитывая то количество наших граждан, у которых отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность, и из-за этого они не могли воспользоваться своим правом относительно мер социальной поддержки, пенсионных выплат, трудоустройства, - отметила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

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