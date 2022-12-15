Донецк подвергся самому массированному обстрелу ВСУ с 2014 года: Повреждены многоэтажные дома, университет, Свято-Преображенский Собор

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ подвергли центр Донецка самому массированному удару с 2014 года. Ровно в 7 часов утра по мирным жителям были выпущены 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Он рассказал про последствия веерного обстрела города. По данным мэра, под огнем украинских боевиков оказались улицы Университетская, Набережная, 50 лет СССР, проспекты Театральный, Мира и Богдана Хмельницкого, бульвары Школьный и Шевченко, а также район Крытого Рынка и Студгородка.

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Один из украинских снарядов попал в купол Свято-Преображенского Кафедрального Собора. Пострадали также несколько корпусов Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) и загорелась столовая.

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

- По сообщению очевидцев, прямое попадание в здание студенческой больницы, повреждены окна и фасад в школе № 2, в проезжей части по проспекту Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда, - уведомил мэр.

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Известно также, что в результате прямых попаданий произошло возгорание нескольких многоэтажных домов. В детском саду № 15 вылетели окна и двери. Обстрелом также повреждены торговый центр «Форум», бизнес-центр «Столичный», на парковке которого сгорели автомобили, и проезжая часть.

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

Мэр добавил, что это был самый массированный удар по городу, начиная с 2014 года. Информация о жертвах среди мирного населения не сообщалась.

Последствия обстрела Донецка 15 декабря Фото: Иван ЖИЛЯК

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