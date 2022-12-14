Украинские боевики каждый день наносят массированные удары по ДНР

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

С конца ноября Донецк находится под беспрецедентными ударами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Массированным обстрелам изо дня в день подвергается центральная часть города. Снаряды и ракеты разрываются в районе студгородка, автостанции «Крытый рынок».

ПРОТИВНИК «УТЮЖИТ» ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ

Со сводок СЦКК не сходит и Киевский район. Украинские боевики открывают огонь по территории «Донбасс-Арены», «Маяка», проспекту Партизанскому. Дыбом волосы встают и у жителей Куйбышевского района. Противник «утюжит» Смолянку, 1-ю Площадку Админпоселка…

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Под обстрел не в первый раз попадает больница им. Калинина. В этот раз украинские снаряды разорвались во дворе медицинского объединения. Выбиты стекла в операционных, повреждено оборудование реанимаций.

- Нам пришлось эвакуировать в подвал всех больных, среди которых много тяжелых, - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Сергей Коровка.

В центре Донецка также пострадали «Донбасс Опера», драмтеатр и Дом работников культуры. Повреждены десятки многоэтажек на улицах Артема, Университетская, Постышева, бульваре Пушкина, проспекте Театральный. На фасадах домов спасатели МЧС сбивали факельное горение газа.

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

ТЕРРОР ЗАПРЕДЕЛЬНОГО МАСШТАБА

Заместитель руководителя Представительства ДНР в СЦКК Наталья Шуткина на пресс-конференции в Донецке сообщила, что число жертв обстрелов в Республике увеличилось в четыре раза после того, как Украина начала применять западное оружие.

- С началом поставок вооружения Украине странами Альянса НАТО военный террор приобрел запредельные масштабы. Фиксируем четырехкратное увеличение жертв среди мирных жителей и трехкратное увеличение разрушений жилья, социальной, производственной и критической инфраструктуры, - сказала журналистам Наталья Шуткина.

Против жителей вооруженные формирования Украины каждый день используют НАТОвские артиллерийские системы калибром 155 миллиметров и реактивные системы залпового огня. Так, с 27 ноября украинские боевики выпустили по городам и поселкам ДНР более 2 800 снарядов и ракет, что является прямым нарушением запрета на нападения неизбирательного характера Первой Женевской конвенции.

Последствия обстрела Киевского района Донецка

- ВФУ ежедневно атакуют хаотичными, множественными обстрелами места массового посещения в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой и Еленовке, - отметила Наталья Шуткина.

По данным СЦКК, за все время в Донбассе от украинских обстрелов погибли более 15 тысяч жителей.

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

КОММЕНТАРИЙ

«Мы требуем остановить поставки Украине тяжелого вооружения»

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья МОРОЗОВА:

- Считаю, что поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции со стороны международного сообщества на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР, нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму.

С 2014 года правозащитный институт Республики массово фиксирует факты военных преступлений Украины в Донбассе, и о каждом из них в официальном порядке уведомляет международные правозащитные организации. Только с начала СВО в адрес ООН и МККК от моего имени направлены свыше 90 соответствующих писем. Однако ни в одном из случаев должной реакции не последовало. При этом очевидно, что если бы международное сообщество своим бездействием не потакало украинской власти, война в Донбассе давно бы закончилась.

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Критическая ситуация с безопасностью, которая сегодня сложилась в регионе, не может и дальше оставаться без внимания мировых правозащитных инстанций. Безапелляционных доказательств нарушения Украиной требований международного гуманитарного права настолько много, что отмалчиваться больше не получится. И главное из них – тысячи невинных жертв киевской агрессии. Международное сообщество должно, наконец, осознать свою ответственность за происходящее.

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вместе с коллегами из Представительств Донецкой и Луганской Народных Республик в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выступили с публичным призывом к Совету Безопасности ООН. Именно на этот орган возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Мы требуем дать объективную правовую оценку действиям киевской власти в Донбассе, пресечь преступления вооруженных формирований Украины и остановить поставки Украине тяжелого вооружения, которое используется для убийств мирного населения региона.

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