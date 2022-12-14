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Политика14 декабря 2022 18:30

Украинские боевики каждый день наносят массированные удары по ДНР

С началом поставок вооружения Украине странами НАТО жертв среди мирных жителей стало в четыре раза больше
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

С конца ноября Донецк находится под беспрецедентными ударами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Массированным обстрелам изо дня в день подвергается центральная часть города. Снаряды и ракеты разрываются в районе студгородка, автостанции «Крытый рынок».

ПРОТИВНИК «УТЮЖИТ» ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ

Со сводок СЦКК не сходит и Киевский район. Украинские боевики открывают огонь по территории «Донбасс-Арены», «Маяка», проспекту Партизанскому. Дыбом волосы встают и у жителей Куйбышевского района. Противник «утюжит» Смолянку, 1-ю Площадку Админпоселка…

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

Под обстрел не в первый раз попадает больница им. Калинина. В этот раз украинские снаряды разорвались во дворе медицинского объединения. Выбиты стекла в операционных, повреждено оборудование реанимаций.

- Нам пришлось эвакуировать в подвал всех больных, среди которых много тяжелых, - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Сергей Коровка.

В центре Донецка также пострадали «Донбасс Опера», драмтеатр и Дом работников культуры. Повреждены десятки многоэтажек на улицах Артема, Университетская, Постышева, бульваре Пушкина, проспекте Театральный. На фасадах домов спасатели МЧС сбивали факельное горение газа.

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

ТЕРРОР ЗАПРЕДЕЛЬНОГО МАСШТАБА

Заместитель руководителя Представительства ДНР в СЦКК Наталья Шуткина на пресс-конференции в Донецке сообщила, что число жертв обстрелов в Республике увеличилось в четыре раза после того, как Украина начала применять западное оружие.

- С началом поставок вооружения Украине странами Альянса НАТО военный террор приобрел запредельные масштабы. Фиксируем четырехкратное увеличение жертв среди мирных жителей и трехкратное увеличение разрушений жилья, социальной, производственной и критической инфраструктуры, - сказала журналистам Наталья Шуткина.

Против жителей вооруженные формирования Украины каждый день используют НАТОвские артиллерийские системы калибром 155 миллиметров и реактивные системы залпового огня. Так, с 27 ноября украинские боевики выпустили по городам и поселкам ДНР более 2 800 снарядов и ракет, что является прямым нарушением запрета на нападения неизбирательного характера Первой Женевской конвенции.

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

- ВФУ ежедневно атакуют хаотичными, множественными обстрелами места массового посещения в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой и Еленовке, - отметила Наталья Шуткина.

По данным СЦКК, за все время в Донбассе от украинских обстрелов погибли более 15 тысяч жителей.

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

КОММЕНТАРИЙ

«Мы требуем остановить поставки Украине тяжелого вооружения»

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья МОРОЗОВА:

- Считаю, что поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции со стороны международного сообщества на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР, нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму.

С 2014 года правозащитный институт Республики массово фиксирует факты военных преступлений Украины в Донбассе, и о каждом из них в официальном порядке уведомляет международные правозащитные организации. Только с начала СВО в адрес ООН и МККК от моего имени направлены свыше 90 соответствующих писем. Однако ни в одном из случаев должной реакции не последовало. При этом очевидно, что если бы международное сообщество своим бездействием не потакало украинской власти, война в Донбассе давно бы закончилась.

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

Критическая ситуация с безопасностью, которая сегодня сложилась в регионе, не может и дальше оставаться без внимания мировых правозащитных инстанций. Безапелляционных доказательств нарушения Украиной требований международного гуманитарного права настолько много, что отмалчиваться больше не получится. И главное из них – тысячи невинных жертв киевской агрессии. Международное сообщество должно, наконец, осознать свою ответственность за происходящее.

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вместе с коллегами из Представительств Донецкой и Луганской Народных Республик в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выступили с публичным призывом к Совету Безопасности ООН. Именно на этот орган возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

Мы требуем дать объективную правовую оценку действиям киевской власти в Донбассе, пресечь преступления вооруженных формирований Украины и остановить поставки Украине тяжелого вооружения, которое используется для убийств мирного населения региона.

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