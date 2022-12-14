Депутат ДНР Алексей Жигулин: Как только будет отодвинута линия фронта от Донецка, у нас начнется восстановление города

Донецк дождется своего возрождения, уверен Алексей Жигулин Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы разговариваем с Алексеем Жигулиным в офисе в самом центре Донецка, который не раз уже становился мишенью ВСУ. Некогда помпезное здание выглядит сейчас печально – окна забиты листами фанеры, а в роскошных коридорах свищет ветер. Сам Алексей признается, что за последние три дня уже четыре раза попадал под обстрел, но при этом работа не прерывается.

- Алексей, вы – юрист, поэтому интересна ваша точка зрения на аббревиатуру СВО. Насколько она верна?

- Думаю, это опосредовано геополитическими факторами. Но я как раз являюсь тем политиком, который считает, что вещи нужно называть своими именами. В моем понимании идет полномасштабная война, все-таки любая операция носит временный характер. А тут мы видим применение тяжелой артиллерии, дальнобойных систем, танков, что с одной стороны, что с другой – задействовано огромное количество военных, идет мобилизация. И, рано или поздно, мы назовем это войной.

Испытания девяти лет сплотили дончан, это ощущают все, кто приезжает в Донбасс Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Потери, которые уже понес Донбасс и которые ему еще предстоит понести, страшны. Это и людские жертвы, и разрушенные города, поселки. А есть ли что-то, что приобрел Донбасс за эти девять лет?

- Все эти годы, так уж вышло, Донбасс находится на передовой, защищая свою большую Родину – нашу Россию. Я бы так ответил, здесь высокая концентрация пассионариев – людей, которые не только переживают за свою Родину, но готовы за это биться до конца. Одной из функций войны является сплочение общество, мы это видим на примере Донбасса очень ярко. Сейчас ситуация преломляется, как раз в связи с началом СВО, пошел поток добровольцев из России, едут всевозможные гуманитарные миссии и приходит понимание, что Россия будет великой державой. А для этого нам нужна победа. Вот тогда многое мы назовем своими именами и все станет на свои места.

- Я помню наши прежние интервью и вашу твердую уверенность, что мы будем Россией. Эта мечта сбылась, но война не прекратилась. Люди устали. Что можно им сказать сейчас?

- Как было неизбежно то, что мы станем Россией, так и неизбежна наша победа. Это значит, что боевые действия прекратятся и мы начнем налаживать жизнь, во всех социальных сферах. Дети снова пойдут в школы, а студенты в вузы, мы не будем бояться выходить на улицы. Поэтому все сейчас должны работать на этот результат, и мы его обязательно добьемся.

Дончане могут научить большую Россию стойкости и вере Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А что вы вкладываете в понятие победа?

- Должны быть освобождены наши российские территории и должны прекратиться боевые действия. На сегодня это так, но, если сложатся геополитические условия, то мы не должны останавливаться на этих четырех регионах, проголосовавших на референдуме. Куда идет оставшаяся часть Украины? Будет ли дружественно к нам ее руководство? Если да, то остановятся на этих четырех регионах. Но что-то мне подсказывает, что их будет больше.

- Как и то, что подсказывало, что Донбасс рано или поздно войдет в состав России. Недавно наш президент озвучил, что зря мы уповали на Минские, Украина, с одобрения Запада, и не думала их исполнять. Есть горечь от этих слов?

- Нам не дано заглянуть в будущее. Мы знаем то, что было и то, что есть сейчас. Только Господу Богу известно, что там в будущем нас всех ждет. Я могу только с сожалением говорить о том, что в 2014 году ситуация могла бы быть решена куда быстрее и с меньшими потерями. Собственно, об этом и сказал президент. И это большая смелость, оглядываясь назад и тем более с позиции президента, сказать об этом. Многие лидеры общественного мнения начали наперебой кричать, что вот, президент признал ошибку. А я хочу сказать, что он признал правоту тех людей, которые здесь находились. А это значит, что мы все правильно сделали в 2014 году. Я вспоминаю те события и скажу, что действительно, «не жалея живота своего», люди ринулись в пламя этого восстания. И это было неизбежно.

Да, мы получили обратную сторону всего этого. Но разве мы ведем себя агрессивно? Разве мы перекрыли себе воду или лишили пенсий наших стариков? Нет, это делает Украина. Ее нужно останавливать, на это и нацелены сейчас действия России.

Еще не окончились боевые действия, но уже начинается восстановление, где это возможно Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Поэтому приятно было, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к президенту с предложением признания ветеранами и инвалидами боевых действий ополченцев, которые в 2014 году встали на защиту Донбасса.

- Центральный термин здесь – справедливость. Ополчение 2014 года по совершенно внутреннему посылу брали оружие в руки и отстаивали свою землю. Конечно, они должны быть приравнены по статусу к участникам боевых действий со всеми вытекающими отсюда социальными гарантиями. И я думаю, что государство должно это обеспечить. Не будем забывать о семьях погибших ополченцев, всем им нужно помочь.

- Что изменилось в работе местного, донецкого, отделения «Справедливой России» с момента вступления республик в состав РФ?

- Изменения, которые сейчас последуют, коснутся всех сфер нашей жизни: экономики, управленческой, правоохранительной, судебной системы и, конечно, политики. Мы видим, что на территории республик входят российские политические партии со своими программами. Наши республики должны быть представлены в Госдуме, а это значит, что федеральные партии будут развивать тут свою деятельность. Что касается нашей партии «Справедливая Россия – за правду» мы начали работать в формате центра защиты прав граждан еще два года назад. Сергей Миронов неоднократно посещал республики еще с 2014 года и наша партия первая признала независимость республик Донбасса. Мы продолжаем работать, помогать людям в решении различного рода юридических вопросов, боремся с нерадивыми чиновниками, разрабатываем алгоритмы помощи в решении каких-то распространенных вопросов: восстановления жилья, перерасчете пенсий, задержки заработной платы и т.д. А также помогаем гуманитарно, как в Донецке, так и на освобожденных территориях.

- Настроения людей как оцениваете?

- Люди измотаны и крайне устали, особенно там, где до сих пор не прекращаются боевые действия. На освобожденных территориях у народа уже какие-то оптимистичные нотки появляются. Мы видим, как активно Россия помогает Мариуполю с восстановлением. Это одна большая стройка и темпы ее колоссальны. В Донецке все сложнее, линия фронта не отодвинулась и это означает постоянные обстрелы, к тому же проблемы с водой, так как канал не освобожден. График подачи в основном соблюдается, но не везде вода поднимается выше первого этажа. Так живет наш Донецк – израненный, но непобежденный.

- Часто новости из Мариуполя у дончан вызывают чувство горечи и это вполне объяснимо. Мы тут без воды, под постоянными обстрелами уже девятый год, а где-то уже началась жизнь.

- Это продиктовано тем, что там линия фронта от города очень далеко, именно поэтому там идет восстановление инфраструктуры. А Донецк продолжает оставаться на передовой, досягаемый для ствольной, реактивной артиллерии. Нужно здраво смотреть на ситуацию, и я уверен, что как только линия фронта будет отодвинута, то в Донецке начнутся работы по восстановлению. Сомнений в этом у меня нет.

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