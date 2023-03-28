Украинские боевики нанесли удар из американской РСЗО «Хаймарс» по Зугрэсу

ВСУ обстреливают гражданские объекты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

28 марта украинские боевики нанесли ракетный удар по тыловому городу на востоке Донецкой Народной Республики – Зугрэсу.

- В 15.40 на заднем дворе школы, в детскую площадку микрорайона Зугрэс-2 произошло два попадания украинских снаряда. Повреждено остекление школы и детского сада. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и службы города, - рассказал глава администрации Зугрэса Роман Гладких.

ВСУ обстреливают гражданские объекты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ обстреливают гражданские объекты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В СЦКК ДНР установили, что противник применил американскую РСЗО «Himars».

Ранее сегодня в Куйбышевском районе Донецка два человека подорвались на немецких противотанковых минах. Пожилой мужчина, лившийся обеих ног, умер в больнице. Искалеченная женщина жива, получает необходимое лечение. Украинские боевики сбросили противотанковые мины с помощью РСЗО. Ими были начинены кассетные заряды ракет, выпущенных по району Октябрьского. Этот поселок граничит с бывшей воздушной гаванью Донецка.

ВСУ обстреливают гражданские объекты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ обстреливают гражданские объекты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Также сегодня из-под завалов девятиэтажки № 246 на улице Куйбышева, что в Киевском районе Донецка, были извлечены тела мужчины и женщины. Он подвергся артудару ВСУ вчера вечером. В доме сквозная дыра, один из подъездов залит водой из системы отопления и завален обломками перекрытий.

ВСУ обстреливают гражданские объекты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Украины ранили в Республике четырех мирных жителей. Люди пострадали в Калининском и Киевском районах Донецка. В результате обстрелов повреждения получили шестнадцать домов, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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