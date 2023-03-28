В Мариуполе восстановят фасад жемчужины старого города — дома доктора Гампера

Дом несколько раз переносился на холст художниками Фото: Александр ИВАНОВ

Безусловно, одна из самых известных архитектурных жемчужин Мариуполя — дом земского врача - Сергея Федоровича Гампера.

Дом Гампера в начале 20 века. Фото: Архивное фото

Сергей Федорович Гампер (1859 г. – 9 февраля 1911 г.) — российский врач и общественный деятель, родившийся и работавший в городе Мариуполь Екатеринославской губернии Российской империи. Был доктором медицины и разработал (а позже и прославил) лечение опорно-двигательного аппарата человека рапой (смесь солевых и грязевых составов Азовского моря). Позже грязевые лечения в приазовских санаториях стали популярны во всем СССР. В сам Мариуполь, а именно для посещения его левобережного пляжа, имеющего в большом количестве подобные лечебные грязи, приезжали люди с проблемами костно-суставного характера со всех уголков необъятной Родины.

Дом в статье одной из газет ДНР

Доктор Гампер жил и работал в родовом имении, которое за счет своих архитектурных особенностей, а здание построено в неоготическом стиле, известно не менее чем его прославленный хозяин. Облик дома начал формироваться в начале XIX века и только в 1897 году к дому Гампера пристроили всем известный «замок» из красного кирпича и бассейн с садом, где жили лебеди.

Фасад дома Гампера Фото: Александр ИВАНОВ

За XX век, после смерти доктора в 1911 году, дом пережил многое: и цех по производству колбасы в дореволюционной России, и национализацию и создание десятка коммунальных квартир для заселения малоимущих, и оккупацию нацистами Мариуполя в годы Великой Отечественной войны. Во время боевых действий в 2022 году фасад был частично поврежден в ходе отступления украинских боевиков на территорию комбината Азовсталь (здание находится в непосредственной близости к металлургическому гиганту).

Фасад дома Гампера Фото: Александр ИВАНОВ

Хозяйка одной из квартир — Светлана Гордая — рассказала, что домом интересуются все: фотокорреспонденты, городские власти, местные жители – дом является жемчужиной старой, дореволюционной архитектуры Мариуполя. О нем и его известном хозяине выходили статьи, образ дома несколько раз переносился на холст художниками.

Картина с изображением дома и паспорт этого объекта восстановления Фото: Александр ИВАНОВ

Как сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ремонтно-восстановительные работы будут проводить специалисты из Московской области. Работы планируется завершить к июню текущего года. Строители смонтируют новую кровлю, оконные конструкции. Полностью закроют тепловой контур дома.

Дом несколько раз переносился на холст художниками Фото: Александр ИВАНОВ

Специалистами уже проведено детальное обследование дома, в полном объеме проведены необходимые демонтажные работы, заложено место «прилета».

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