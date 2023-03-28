Для устрашения людей стрелял по окнам: В ЛНР солдату ВСУ дали 15 лет колонии строгого режима за убийство мирного жителя

Осужденный показал свой путь в тот день, когда он совершил непоправимое. Фото: СК России

Военнослужащему 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Артему Бублику вынесли приговор за убийство мирного жителя в городе Попасная ЛНР. Об этом сообщил Следственный комитет России, сотрудниками которого была собрана доказательная база.

Следствием и судом установлено, что 5 мая прошлого года Бублик направился из вагонного депо в центр Попасной. По пути он увидел одноэтажный жилой дом, подойдя к которому, заметил на крыльце женщину. В соседнем окне он увидел силуэт другого человека и для устрашения проживающих в доме мирных жителей, находясь на расстоянии около десяти метров от него, выстрелил не менее шести раз из автомата АК-74 в окна соседней комнаты, где находился человек. От полученных ранений мужчина погиб.

Артему Бублику назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Вынесенное судебное решение свидетельствует о последовательной работе правоохранительных органов, направленной на реализацию принципа неотвратимости наказания и привлечение к ответственности виновных в преступлениях против мирного населения Донбасса.

Ранее «КП» сообщала, что в ДНР приговорили к 25 годам тюрьмы украинских нацгвардейцев, которые расстреляли двоих мирных жителей Мариуполя. Преступление было совершено 5 марта прошлого года на проспекте Металлургов. Нацгвардейцы, достоверно зная, что перед ними невооруженные люди, которые не принимают участия в боевых действиях, являются мирными жителями, открыли огонь на поражение.

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