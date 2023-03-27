Промышленным предприятиям в ДНР дадут небывалые льготы, гранты и целевые займы

Программа развития ориентирована на все промышленные предприятия - ныне работающие, поврежденные обстрелами и открывающиеся. Фото: ЮГМК

Фонд развития промышленности (ФРП) ДНР станет самым большим по объему финансирования в России. Капитализация республиканского ФРП запланирована на уровне не менее 5 млрд рублей на три года. Об этом ДАН заявил первый заместитель председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

В ДНР государственный Фонд развития промышленности был создан распоряжением Правительства Республики в июле 2022 года. Организация будет предоставлять предпринимателям гранты и целевые займы на льготных условиях – не более 3 процентов.

В 2022 году Фонд рассмотрел 51 проект на 3,2 млрд рублей. Из них поддержано 26 — на сумму в 1,9 млрд. Предприятия, чьи заявки были одобрены, начнут получать финансирование во втором квартале этого года.

Развитию промышленности в ДНР будет способствовать и создание свободной экономической зоны, которая начнет действовать с 1 января 2024 года и продлится до 2050 года. Правительство РФ подготовило соответствующий законопроект.

Участникам свободной экономической зоны предусмотрены следующие преференции:

- освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, региональной части – по решению субъектов, и налога на имущество;

- освобождение от уплаты земельного налога на 3 года;

- пониженные тарифы страховых взносов – 7,6%;

- процедуры свободной таможенной зоны.

Также в течение месяца будет принята Программа восстановления и развития предприятий ДНР, инициированная Министерством промышленности и торговли России. Программа направлена на обеспечение устойчивого роста и эффективного развития промышленного комплекса, повышение конкурентоспособности региональной продукции, достижение стратегических приоритетов региона в долгосрочной перспективе.

В документ заложат весь инструментарий, который есть на федеральном уровне. Программа ориентирована на все промышленные предприятия - ныне работающие, поврежденные обстрелами и открывающиеся.

Рустам Мингазов сообщил, что власти ДНР инициируют расширение возможностей использования средств ФРП на строительно-восстановительные работы на предприятиях. Это вызвано тем, что на многих заводах серьезные разрушения.

Особое внимание уделят разминированию крупнейших промпредприятий. По информации Мингазова, уже завершено разминирование на мариупольском заводе имени Ильича, а на «Азовстали» ведутся масштабные работы.

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