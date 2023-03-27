В Горловке показали последствия ночного обстрела химзавода «Стирол», где были повреждены цеха и административное здание

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Украинские боевики этой ночью обстреляли химический завод «Стирол», расположенный в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько, который опубликовал фото и видео последствий атаки. На кадрах видно, что инфраструктура предприятия получила серьезные повреждения.

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

По словам Приходько, особенно сильно пострадал цех по производству азотной кислоты и факельная труба.

- Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП «Стирол» (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба, - проинформировал мэр.

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Градоначальник также сообщил, что вследствие прямого попадания вражеского снаряда в кровлю было повреждено административное здание цеха электроснабжения.

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

По данным СЦКК ДНР, обстрел города произошел в три часа ночи. Со стороны оккупированного ВСУ Дзержинска по Калининскому району Горловки были выпущены 6 снарядов натовского образца калибром 155 мм.

А накануне, 26 марта, ВСУ открыли огонь по поселку шахты имени Ленина в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего населенный пункт был частично обесточен. Разрушения зафиксировали в одном из частных домов на улице Анапская. Среди жителей никто не пострадал.

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