ВФУ открыли огонь по центру Донецка: под обстрел попали «Донбасс-Арена», автостанция «Крытый рынок», книжный рынок на «Маяке»

На книжном рынке на «Маяке» произошел пожар
12 декабря Донецк, особенно его центральная часть, в течение всего дня находится под массированными ударами со стороны вооруженных формирований Украины. Украинские боевики открывают огонь по Ворошиловскому, Куйбышевскому, Киевскому районам.
Очевидцы рассказали о прилетах снарядов «Града» в районе Крытого рынка, «Донбасс Арены», бульвара Шевченко и улицы Набережной. Пострадал и книжный рынок на «Маяке».
На книжном рынке на «Маяке» произошел пожар
За день в Куйбышевском и Киевском районах города погибли три мирных жителя. Еще один мирный житель ранен в поселке Александровка, что на западе Донецка.
Последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка
По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о разрушениях.
Ворошиловский район:
- ул. Набережная, 155 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом;
- ул. Набережная, 154 - многоквартирный жилой дом;
- ул. 50-летия СССР, 159 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом;
- ул. 50-летия СССР, 157 - многоквартирный жилой дом;
- бул. Школьный, 20 - многоквартирный жилой дом;
- бул. Шевченко, 6 "а", 8 "а" - прямые попадания в многоквартирный жилой дом;
- ул. Генерала Антонова, 7 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом;
- ул. Любавина, 21 - прямое попадание в частный жилой дом;
- ул. Зеленая, 16 - прямое попадание в частный жилой дом.
Последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК ДНР
Куйбышевский район (обстрел в 15.10):
- зафиксированы попадания в один из цехов ГП "Донецкий энергозавод" по ул. Профессоров Богославских;
- прямое попадание в магазин строительных товаров по ул. Куйбышева;
- повреждено здание типографии "Восток-Экспресс" по ул. Куйбышева;
- ул. Куйбышева, 75 - многоквартирный жилой дом;
- ул. Куйбышева. 56 - частный жилой дом;
- ул. Декабристов, 17/1 - прямое попадание в частный жилой дом;
- ул. Декабристов, 17/2 - частный жилой дом;
- ул. 10-я Александровка, 22, 125 - частные жилые дома;
- ул. 11-я Александровка, 18, 18 "а" - частные жилые дома.
Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК ДНР
Обстрел в 15.49:
- ул. Преподавателей, 4/2 - прямое попадание в частный жилой дом;
- ул. Преподавателей, 1/1, 1/2, 3/3, 3/4, 4/1 - частные жилые дома.
Последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка
Киевский район:
- ул. Кутузова, 9, 17 - прямые попадания в многоквартирные жилые дома;
- ул. Кутузова, 3, 19 - многоквартирные жилые дома;
- ул. Савченко, 16 - многоквартирный жилой дом;
- по ул. Лиственной зафиксировано прямое попадание и возгорание в гаражного бокса в авткооперативе "Рубин".
В Штабе территориальной обороны ДНР призывают жителей не выходить из дома без лишней надобности.
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