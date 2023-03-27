Программа паспортизации школьников ДНР: Главное, о чем нужно знать

Дети могут через школу записаться на подачу документов на паспорт РФ. Фото: ТГ/Селиванова

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова разъяснила нюансы оформления документов по программе паспортизации школьников.

- Ко мне обращаются родители школьников с просьбой написать инструкцию для детей и родителей, которые планируют подавать документы на паспорт РФ через школы, - сообщила в своем телеграм-канале Селиванова.

Процедура взаимодействия между Министерством образования и науки (МОН) ДНР и Миграционной службой ДНР по паспортизации школьников предусматривает, что школа подает списки детей, которым нужен паспорт РФ, а Миграционная служба (МС) по телефону сообщает родителям ребенка дату и время приема документов.

Родителям необходимо прежде всего выяснить вопрос - какие категории детей могут подать документы на паспорт РФ в ДНР, а какие нет.

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ, БУДЕТ ЛИ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ В ПАСПОРТЕ

Если ребенок имеет право подать документы на паспорт РФ по программе взаимодействия, важно понимать, есть ли у него регистрация по месту жительства в базе Миграционной службы (МС) или нет. От этого зависит будет ли отметка о регистрации в его паспорта РФ или нет.

Обычно дети, которые имеют собственный паспорт, или дети, которые получили гражданство с родителями до 30.09.2022 г., уже есть в базе МС. И повторно проводить ребенка по базе не нужно.

Если же родитель специально не обращался в МС, чтобы провести ребенка по базе, а ребенок есть только в записях ЖЭКа, то такого ребенка может не оказаться в базе Миграционной службы.

Если ребенка нет в базе МС, и при этом он имеет право на паспорт РФ, то подать документы на паспорт можно. Но паспорт ребенок получит без отметки о регистрации. Ее придется поставить позже.

Выход есть. Можно сначала сходить в МС по месту регистрации. Провести ребенка по базам МС, а уже потом подавать документы на паспорт РФ. В этом случае ребенок получит первый паспорт РФ сразу с отметкой о регистрации.

ДОКУМЕНТЫ О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА

Иногда документы о регистрации ребенка нужны для подачи документов по программе взаимодействия, а иногда нет. Разберемся подробнее.

- Если заранее ребенка специально проводили по базам Миграционной службы ДНР, то никаких документов о регистрации ребенка не нужно. И Адресная справка тоже не нужна. Сотрудники видят детей в базе.

- Если заранее ребенка не проводили по базам Миграционной службы ДНР, то нужно иметь оригиналы и копии любых документов, подтверждающих регистрацию ребенка по месту жительства. Например, это может быть домовая книга, справка из ЖЭКа, форма А или Б.

- Если вы подаете документы на паспорт ребенку на территории иных субъектов РФ, то вам обязательно нужна Справка о регистрации ребенка на территории ДНР. Взять такую справку можно после регистрации ребенка в Миграционной службе по месту жительства или в Адресно-справочной службе на улице Федора Зайцева.

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