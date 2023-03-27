«8 лет мы были на самом краю»: В селе Петровское в 40 километрах от Донецка осталась жить лишь одна семья

Село Петровское в 40 километрах от Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Население Петровского по переписи 2001 года составляло 212 человек, однако на сегодняшний день фактически постоянно проживает в поселке только одна семья.

Николай и Людмила Синенко прожили всю жизнь в своем селе, занимались сельским хозяйством. Николай работал водителем в фермерском хозяйстве, а его жена раньше была учителем в школе, однако их жизнь и жизнь их села в 2014 году изменилась.

Село Петровское в 40 километрах от Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Тут оставалось человек сто, думали, что до холодов все закончится, но не тут то было. 8 лет мы были на самом краю, не имея возможности даже поехать к родственникам в соседнюю Богдановку, у меня там сестра раньше жила. Как только освободили Богдановку, я поехал искать сестру, но до сих пор не нашел, — говорит Николай.

Село Петровское в 40 километрах от Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Всю жизнь он проработал на земле, теперь хочет переоформить пенсию на российскую.

— Сейчас хочу пенсию российскую получить, но с паспортом сейчас трудно, ехать аж в Старобешево... и не факт, что попадешь, — говорит мужчина.

Село Петровское в 40 километрах от Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жену Николая, Людмилу жизнь в селе-призраке не пугает, а наоборот, помогает найти свое внутреннее «Я».

— Мне нравится жить вдвоем, как робинзоны тут живем на необитаемом острове, изредка пару раз в день машина проедет или две. Магазина, конечно, у нас нет, заправки нет, врача нет, приходится всем запасаться заранее и помногу, но денег на много не хватает, — говорит Людмила.

Село Петровское в 40 километрах от Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам последних жителей поселка, они рады тому, что на их земле наконец-таки наступил долгожданный мир.

А настоящие призраки боевых действий — буквально по обочинам дороги напоминают о себе — таблички о минировании, пустые блок-посты, разгромленные позиции украинских боевиков с кучей гильз и использованных боеприпасов.

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