Открываются новые возможности и перспективы

Два дня представители предприятий обменивались опытом и знакомились с подходами системной работы. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций правительства Ростовской области

В ежегодной выездной стажировке по программе «Федеральная практика» участвовали около 300 человек со всей страны. В том числе Минпромэнерго пригласило представителей 30 крупнейших работающих предприятий Запорожской области. Из них смогли лично присутствовать представители 13 предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Самым важным для предприятий считаем их ознакомление с подходами системной работы Министерства промышленности и торговли России, а также их знакомство с государственными программами поддержки промышленных производств.

Представители предприятий смогли лично убедиться в заинтересованности государства в нормальном функционировании производств и их развитии. Считаем, что подобный диалог между государственными структурами и бизнесом должен быть непрерывным, а меры поддержки и интеграции бизнеса в рамках государственно-частного партнерства должны только увеличиваться, - отметили в минпромэнерго Запорожской области.

- От каждого эксперта нам удалось почерпнуть определенные подходы и методы, которые мы намерены использовать в практической плоскости. Хотим выразить благодарность за предоставленные данные представителю Фонда развития территорий Руслану Инусовичу Баратову. В долгосрочной перспективе по итогам этой стажировки и других мероприятий, которые проводятся для бизнеса, ожидаем развитие промышленной кооперации, более тесного взаимодействия с органами власти - нашим министерством, а также минэкономразвития региона. От нашей совместной работы зависит процветание региона и повышение благосостояния граждан, - добавили в минпромэнерго.

- Поскольку мы территория недавно присоединившаяся, мы не так много знаем о российском законодательстве и требованиях, которые предъявляются на «большой земле», - говорит участник стажировки из Запорожской области Алексей Голобля. - Поэтому мы приезжали за опытом. Наш регион представляет здесь большой спектр предприятий: легкая промышленность, производство сельскохозяйственной техники, тяжелая промышленность. Дело в том, что на территории нашего региона сейчас введен институт временных администраторов. Благодаря ему представители российских компаний получили право управлять предприятиями на территории Запорожской области. Вот я, к примеру, управляю фирмой «Бердянские жатки». И мне очень интересны возможности подъема экономики, о которых нам рассказали в течение двух дней в Ростове.