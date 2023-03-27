Леонид Пасечник дал старт закладки леса.

18 марта вблизи села Макарово, что в Станично-Луганском районе, представители власти, волонтеры и местные жители высадили более 12 тысяч молодых сосен. Каждый саженец посвящен героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Старт закладки леса дал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Свой саженец сосны он посвятил своему дедушке-фронтовику Сергею Свиридовичу Пасечнику, который в 1945 году дошел до Берлина.

- Эти сосны являются как бы невидимой нитью поколений русских воинов, которые боролись, борются и будут бороться за свободу и мирное будущее родной земли, - говорит Пасечник. - Отличная акция по сохранению исторической памяти и большой вклад в поддержание экологии нашего края.

Высаживая свое хвойное дерево, сенатор Российской Федерации от ЛНР Ольга Бас отметила, что такие акции полезны и нужны, ведь жители Луганщины восстанавливают все то, что ранее уничтожала Украина.

Сенатор Российской Федерации от ЛНР Ольга Бас.

- Что здесь сделали укронацисты. Они просто погубили нашу экологию. Это чистый воздух, он нужен нашим детям, он нужен нашей республике, и сюда можно будет приезжать, отдыхать, - говорит Бас. - Украина все уничтожала, а мы все возрождаем, в этом наша правда. Эти маленькие сосны, они будут большими, и я думаю, что это будет вековой лес, который будет превосходно защищать землю от ветров.

Заложенный в Станично-Луганском районе лес назвали символично - «Память поколений». Его общая площадь составит около трех гектаров.

- Посадка этого леса имеет для нас, для молодежи, большое значение. Потому что это вклад в экологию нашего региона и память о тех людях, которые, рискуя жизнью и здоровьем, делали все, чтобы мы жили, - говорит студент Кирилл Симаков. - Каждое посаженное здесь дерево посвящено герою и посажено с душой. Лес выдастся у нас крепким и мощным, таким же, как и наш народ.

В акции местные жители участвовали семьями.

- Мы пришли с детьми, чтобы с малых лет приобщать их к настоящей истории нашей большой и малой Родины, чтобы они понимали значение слов «Родина» и «Отечество», чтобы они берегли природу своего родного края, - говорит жительница Станицы Луганской Наталья. - Когда я им предложила принять участие в этой акции, они проявили большой интерес.

Акция «Сад памяти» в республике будет продолжена. По словам врио министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Елены Бойко, в планах провести порядка 200 мероприятий.

ВАЖНО

Принять участие в акции «Сад памяти» может любой желающий. Для этого на сайте организации садпамяти2023.рф необходимо выбрать удобную локацию и зарегистрироваться. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставляют организаторы. Принять участие в акции также можно в формате #СадПамятиДома. Для этого достаточно посадить дерево у себя на участке и добавить свою локацию на карту.