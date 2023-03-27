Больше рабочих в оборонке - больше оружия фронту

Про то, что на заводах оборонно-промышленного комплекса ощутима нехватка квалифицированных кадров, говорили с начала СВО многие серьезные люди - от директоров предприятий ОПК до членов правительства.

Вот о чем говорил минувшей зимой исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин :

- Нам не хватает именно ТАКИХ, специализированных кадров. В первую очередь это, конечно, станочники. Впрочем, и женщин без специальности не можем набрать - сейчас нам надо 50 работниц, которых готовы обучить. Оплата сдельная. Но в основном не хватает, конечно, мужчин.

Разработчик системы управления ракеты-носителя «Союз-2», кандидат технических наук Леонид Шалимов подтверждает, что ОПК больше всего не хватает станочников, слесарей-сборщиков, токарей и фрезеровщиков, и уточняет:

- По этим специальностям серьезный дефицит. Он был всегда, но сейчас проблема обострилась. Нам на предприятии свои курсы приходилось организовывать, чтобы вырастить под себя специалистов. Научить выполнять простые операции можно и за три месяца. А на обучение нормального станочника надо два года.

Глава «Роскосмоса», а до июля прошлого года заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов с тревогой отмечал, что в близком будущем, если не предпринять решительных мер, дефицит кадров с высшим образованием на предприятиях оборонно-промышленного комплекса может превысить сто тысяч человек. Тревога эта прозвучала в том числе во время его летнего визита в Тульскую область, где сосредоточены такие крупные представители ОПК, как «Туламашзавод», «Машзавод «Штамп», ПАО «НПО «Стрела», ПАО «Завод Тула», АО «НПО «СПЛАВ им. А. Н. Ганичева», АО «Тулаточмаш», АО «КБП».

Поднимался этот вопрос и на встрече в марте 2023-го президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей, а также и во время его беседы в Улан-Удэ с работниками одного из оборонных заводов.

О том, что не хватает высококлассных специалистов в ОПК, и о том, что уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил Президент РФ Владимир Путин во время своей поездки в Забайкалье.

- Мы понимаем и знаем, и вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены. Знаем также, и не хватает специалистов, особенно высококлассных, - подчеркнул президент и добавил: - Здесь несколько направлений должны быть реализованы . По нескольким направлениям мы должны двигаться. В первую очередь уровень заработной платы должен быть привлекательным для того, чтобы работать на предприятиях подобного рода. Также нужно оперативно решать социальные проблемы работников ВПК. А также содействовать профориентации молодежи.

Российский лидер также добавил, что необходимо решать жилищные вопросы.

- Жилищная неустроенность, конечно, мешает, да, выполнять оборонзаказ. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем.

И меры по решению кадровых проблем ОПК предпринимаются.

14 марта министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), поставив задачу удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, говорил с руководством предприятия и об уровне зарплат сотрудников, и об их социальном обеспечении. Что должно привлечь активные трудовые кадры на работу в ОПК. 15 марта 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится:

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят гражданам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства».

Такое решение должно помочь предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам - быстрее найти работу.