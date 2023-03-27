Новым регионам - новые книги

Книги в биботеки добавляют по огромному числу направлений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Киевская власть в Запорожской области классиков не читала, поэтому книжный фонд в регионе скудел на глазах, и из него пропадала литература на русском языке. Сейчас все наоборот - школьные, городские и сельские библиотеки регулярно пополняются книгами. И сказками для самых маленьких, и важными пособиями для студентов.

Недавно для самых маленьких жителей Энергодара передали около 1000 книг. Яркие, с картинками и большим шрифтом, чтобы малышам было интереснее узнавать новое и учиться хорошему. Принял подарок от волонтеров глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.

- Запрос на чтение книг растет. Сейчас ежедневно городскую библиотеку посещают около сорока энергодарцев. И число читающих граждан увеличивается, - сказал он.

А волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» подарили первой школе в Запорожской области произведения для ребят постарше - книги из серии «Большая школьная библиотека». Под яркими обложками - шедевры Пушкина, Цветаевой, Островского и других великих русских классиков.

В Мелитополе, в библиотеке имени Гайдара, открылась «Академия Умной Вороны», в которой школьники с 1-го по 4-й класс могут познакомиться с миром науки. На занятиях младшеклассники ставят опыты и легко постигают самые сложные правила. Для детей подготовлены тысячи интерактивных головоломок, задач и ребусов, решать которые можно не только в библиотеке, но и в режиме онлайн дома. Благодаря увлекательной форме уроков учеба для «студентов Умной Вороны» превращается в интересную игру.

- Дочь прям бежит на занятия. Потом дома сидит, задачки решает в компьютере, за уши не оттянешь. Никакие игры ей не нужны, только «Ворона». Ребенок хорошим делом занимается, еще и бесплатно, - радуется Ольга, мать ученицы «Умной Вороны».

- Это очень интересно, много всего нового узнаю. Раньше читать не любила, а теперь нравится, - улыбается, держа в руке книгу, второклассница Маша.

Студенты стали ценить знания

Студенты Запорожской области, начавшие обучение до освобождения региона, знают, что такое старые учебники в ветхих переплетах. Ныне в новые регионы России уже доставили более 150 тысяч экземпляров научной и учебной литературы. Еще 79 тысяч отправят до 1 апреля, более 100 тысяч - до конца 2023 года.

Книги в вузы добавляют по огромному числу направлений: математика, инженерное дело, сельское хозяйство, образование, искусство и культура, здравоохранение.

Единственная литература, которая регулярно обновлялась в вузах при Киеве, - учебники истории. После 2014 года все дошло до абсурда..

- Полный бред раньше писали в учебниках по истории. Открываешь книгу времен СССР - совсем другая информация, как и в российских. Здесь же все переврали, переиначили. В итоге бандеровские бандиты стали героями. Преподаватель материал рассказывает, и ему стыдно. Он же знает, что все не так было, - рассказал «Комсомольской правде» студент Мелитопольского государственного университета Андрей Бордовый.

Сейчас в распоряжении университетов появились учебники с самыми актуальными и достоверными данными.

- Студенты стали больше ценить знания, которые получают в университете. Они видят, что теперь точно смогут найти себя по выбранной специальности и им не придется идти в коммерцию. И, знаете, раньше приходит первокурсник, видит старые книги, потом слышит, что работу не найдет, и через семестр вуз покидает. Сейчас же любо-дорого смотреть на них. Глаза у всех горят, - поделилась преподаватель русского языка Мария Жданова (имя и фамилия изменены по ее просьбе. - Ред.).