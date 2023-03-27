В Запорожской области появился свой «Сад памяти»

На аллее «Сада памяти» в Мелитополе высадили сто деревьев таких пород, как дуб, липа, ясень, катальпа и платан. Фото: волонтерылеса.рф

Запорожская область присоединилась к участию в международной акции «Сад памяти», которая 18 марта стартовала в России и еще нескольких десятках стран. Как сообщили организаторы, в этом году о своем желании поддержать проект объявили более 35 стран мира. Первые зарубежные высадки деревьев прошли в Индии и Узбекистане.

ПАМЯТЬ О 27 МИЛЛИОНАХ ПОГИБШИХ

Проект «Сад памяти» в 2020 году запустили Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза и Всероссийского общества охраны природы. Данная инициатива реализовывалась в рамках национального проекта «Экология».

Его целью стало создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего планировалось высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. А в год 80-летия начала Великой Отечественной войны к акции присоединились жители городов трудовой доблести.

За время проведения акции ее участниками стали волонтеры и лесники, школьники и коллективы крупных организаций, простые люди и медийные персоны - десятки тысяч человек из более 25 тысяч географических точек, 80 субъектов РФ и более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Желающих поддержать добрую традицию становится все больше.

В этом году торжественный старт акции дали 18 марта в южных регионах нашей страны, в том числе в новых субъектах.

- Потом мы переходим в Центральную Россию, потом Урал, Сибирь. И так по всей России пройдет более пяти тысяч мероприятий, - сообщила генеральный директор АНО «Сад памяти», председатель Общероссийского общественного движения «Волонтеры леса» Ольга Степченко.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Запорожская область приняла эстафету 21 марта. Несколькими днями ранее по поручению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Александр Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Сад памяти». Подписание состоялось в Нальчике во время круглого стола по вопросам организации взаимодействия с органами исполнительной власти в области лесных отношений ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Балицкий заявил, что в регионе появятся местные отделения всероссийского движения «Волонтеры леса».

Первым городом, где прошла акция, стал Мелитополь. На аллее «Сада памяти» высадили сто деревьев таких пород, как дуб, липа, ясень, катальпа и платан.

Бердянск присоединится к инициативе 25 марта. На территории мемориального комплекса «Вечный огонь» будет высажено 80 саженцев лип. Как отметили в региональном минприроды, «каждое дерево - символ памяти и благодарности мирных поколений». Символично и то, что акция проходит здесь в год 80-летия освобождения города от немецко-фашистских оккупантов.

Из Запорожской области акция будет двигаться дальше по стране, сплачивая сотни тысяч людей, закладывая традицию, которая призвана сохранить подвиг предков в веках. Ведь «Сад памяти» - это место, куда можно приходить чтить своих павших родственников.

Цель международного проекта - создать зеленые памятники каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

НА ЗАМЕТКУ

Увековечить подвиг героев Великой Отечественной, а теперь и участников СВО может любой. Все точки высадки деревьев расположены на карте на сайте акции - садпамяти2023.рф.

Для участия нужно оставить заявку и выбрать ближайшую точку посадки. Необходимое оборудование волонтеры выдают на местах.

Кроме того, каждый, кто хочет, может организовать свою акцию «Сад памяти». Посадить пихту, например, или сирень можно даже на дачном участке. Главное, потом отметить это место на карте. Для этого необходимо:

посадить дерево у себя на участке;

внести информацию о своем личном «Саде памяти», разместив фото на карте акции

опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома;

нарисовать «Сад памяти» и выложить публикацию с семейной историей в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.