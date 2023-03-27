Зампредседателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

В Ростов-на-Дону съехались порядка 300 человек - представители Минпромторга из разных регионов России, в том числе новых территорий, институтов развития, различных ассоциаций и бизнеса.

В течение двух дней бизнесмены Херсонской области могли пообщаться не только с представителями федеральных и региональных органов власти, но и наладить контакт с потенциальными партнерами из других регионов страны.

- Меры государственной поддержки, которые сейчас доступны для всех регионов Российской Федерации, безусловно, позволят промышленным предприятиям новых регионов закупить необходимое оборудование, выстроить кооперационные связи, запустить предприятия на полные мощности, - отметил на встрече заместитель главы профильного ведомства Алексей Беспрозванных.

Основной задачей стажировки была помощь бизнесменам, а также развитие промкомплекса новых регионов.

- На мероприятии акцент был сделан на коммуникацию бизнеса друг с другом. Благодаря организованной бирже промышленной кооперации мы сможем наладить взаимодействие, найти партнеров не только в соседних нам регионах, но и по всей стране, - отметил зампредседателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

Кстати, в ходе стажировки он посетил Комбинат крупнопанельного домостроения. Предприятие выпускает домокомплекты ЖБИ, которые используются при строительстве быстровозводимого жилья. На площадке прошло обсуждение развития кооперации и перспективных поставок продукции на территорию Херсонской области.

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Алексей Вавилов, участник стажировки:

- Поскольку мы - территория недавно присоединившаяся, мы не так много знаем о российском законодательстве и требованиях. Поэтому мы приехали за опытом. В нашем регионе есть промпредприятия, их нужно развивать. Кроме этого, нам рассказали о финансовых и нефинансовых мерах поддержки, системе цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции.

Игорь Бжезицкий, председатель правления АО «Каховский экспериментальный механический завод»:

- В сентябре 2023 года исполнится 20 лет, как я имею честь руководить нашим уникальным предприятием. За все годы украинского периода мне пришлось быть участником всех тех тенденций, которые протекали в украинском машиностроении: от ростков ренессанса отрасли в период премьерства Николая Яновича Азарова до политики циничного и планомерного удушения предприятий, выпускающих продукцию, и передела во времена постмайданных временщиков - прорабов колониальной политики США на Украине в лице коллективных Яценюков, Порошенко и Зеленских.

Удивительно и непривычно было встретить команду заряженных на максимальный результат молодых технократов (в позитивной коннотации данного термина) из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в лице заместителя министра и директоров департаментов, а также энергичных профильных министров новых территорий. Фактом личного участия остался доволен. Привез домой серьезный план действий по созданию на базе нашего завода промышленного парка с использованием фантастического по объему пакета механизмов государственной поддержки.