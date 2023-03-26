Музей Азовского морского института в Мариуполе: самые интересные экспонаты истории судоходства Азово-Черноморского бассейна

Николай Борщоговский, заместитель ректора АМИ, показывает экспонат музея – часть бутылок шампанского, разбитого о борт корабля во время церемонии крещения новой морской машины перед спуском на воду Фото: Иван ЖИЛЯК

Большая часть экспонатов Музея Азовского морского института относится к советской истории Азовского морского пароходства, золотой век существования которого пришелся на середину ХХ века.

В 1953 году в Жданове (Мариуполь) было создано Азовское районное управление Черноморского пароходства, которое в 1967 году и было преобразовано в Азовское морское пароходство. К середине 80-х флотилия государственного предприятия насчитывала порядка 150 судов. В состав АМП до распада СССР кроме флота (а это сухогрузы, балкера, контейнеровозы, танкера, ледоколы, буксиры) входили четыре порта — Мариупольский, Бердянский, Керченский и Таганрогский, четыре крупных судоремонтных завода в этих городах, другие береговые структуры.

Музей, в который входит большое количество экспонатов с символикой России и СССР, удалось сохранить, несмотря на попытки декоммунизации — по сути вытравления из памяти людей славного прошлого, в данном случае истории АМП — шестого по величине советского торгового предприятия.

Главную роль в сохранности сыграл основной костяк преподавателей АМИ — многие из них в советские годы работали в перечисленных выше морских портах, на судах — капитанами, старшими матросами, механиками. После окончательного развала и приватизации АМП в начале 2000-х, эти люди смогли быть полезными, как преподаватели для подрастающего поколения моряков.

Сегодня, в пострадавшем от боевых действий здании музея, можно увидеть много интересных моделей судов (большинство прототипов из которых принадлежали АМП), бортовых приборов, символов.

Мы покажем самые интересные из них:

Картина «Российский флот перед выходом в Азовское море май 1696 г.» Художник В. И. Кафанов Фото: Иван ЖИЛЯК

Модель дизель-электрического ледокола «Капитан Белоусов». Прототип был построен в 1953 году на Хельсинкской верфи «Вяртсиля». Одна из немногих доживших до наших дней морских машин Азовского морского порта Фото: Иван ЖИЛЯК

Атомный ледокол «Ленин». Прототип в Азовском и Черном море никогда не был. Но является первым в мире судном с ядерной силовой установкой. Предназначен для обеспечения непрерывной навигации в самых сложных условиях СевМорПути Фото: Иван ЖИЛЯК

Парусник «Родина». Реплика на некогда существовавшее и ходившее в Черноморско-Азовском бассейне судно Фото: Иван ЖИЛЯК

Электромеханическое устройство для передачи из ходовой рубки судна в машинное отделение (и обратно) команд на изменение режима работы главного двигателя – машинный телеграф. Прибор с теплохода работавшего в Азовском морском пароходстве Фото: Иван ЖИЛЯК

Экспонаты морского музея – руль (штурвал), спасательные круги, корабельный колокол (рында) Фото: Иван ЖИЛЯК

Во всех современных телефонах установлен гироскоп – определяет нахождения гаджета в пространстве, позволяет автоматически менять ориентацию экрана в зависимости от положения смартфона. На этом фото гирокомпас, тот же гироскоп – только для морских машин. П Фото: Иван ЖИЛЯК

Именной спасательный круг Фото: Иван ЖИЛЯК

Судно проекта 410 (построено порядка 17 штук в ГДР) – углерудовоз. Работал из порта Мариуполь для перевозки угля и руды. Как и большая часть судов АМП, после развала СССР, продан и порезан на металл Фото: Иван ЖИЛЯК

Одна из разновидностей машинного телеграфа Фото: Иван ЖИЛЯК

«Ахилеон» - судно проекта Атлантик-464 (сделан в ГДР), тип Прометей. Спущен на воду в 1973 году. Продан и порезан на металл в 1996 году. Относился к государственному предприятию «ГУ рыбной промышленности Азовско-Черноморкого бассейна («Азчеррыба») МРХ ССС Фото: Иван ЖИЛЯК

Ледокол «Капитан Косолапов» проекта 1108 «Финляндия». Спущен на воду в 1975 году. Незадолго до распада СССР передан в Санкт-Петербург, где работает по настоящее время. Фото: Иван ЖИЛЯК

Ледокол «Капитан Косолапов» у пассажирского причала порта Жданов (Мариуполь) 1981 году Фото: Иван ЖИЛЯК

Есть даже копия Титаника, трагически погибшего в 1912 году Фото: Иван ЖИЛЯК

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