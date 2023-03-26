«Для нас земля - главный источник дохода»: В ДНР продолжается весенняя посевная кампания

Аграрии работают полный световой день, чтобы успеть посадить семена во влажную землю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Почти две недели в сельских хозяйствах Донецкой Народной Республики продолжается посевная кампания ранних яровых зерновых культур – яровой пшеницы и ячменя, гороха и овса. Аграрии засеяли более 11 тысяч гектаров земель, что составляет 21% от общего плана.

В некоторых районах посевная пересекла экватор – сельхозпроизводители Першотравневого района выполнили план на 60%, 54% площадей засеяли в Володарском районе. Также в тройке лидеров Старобешевский район, где план сева яровых реализован на 36%.

Недавно присоединились к посевной кампании аграрии Амвросиевского и Шахтерского районов. Всего яровыми культурами планируется засеять около 55 тысяч гектаров земель.

Аграрии работают полный световой день, чтобы успеть посадить семена во влажную землю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Корреспондент «Комсомолки» побывал в Старобешевском районе. Аграрии работают полный световой день. Однако отмечают, что теплая зима без снега привела к увеличению количества вредителей.

- Погодные условия этой зимой способствовали развитию болезней и вредителей. Это плохо, но плановая борьба с вредителями будет предприниматься обязательно в соответствии с технологиями. Это природа, живая стихия и полностью повлиять на нее мы не в силах, - говорит директор фермерского хозяйства Сергей Федоров.

Главное же - влажность почв способствует хорошему росту урожая.

- Сегодня у нас завершается сев ярового ячменя, последнее поле. Посеяли в оптимальные сроки, успели посадить во влажную землю. Теперь ждем дождя и надеемся на хороший урожай. Всего было обработано порядка 400 гектаров под ячмень, - рассказали «КП» в агрохозяйстве.

Аграрии работают полный световой день, чтобы успеть посадить семена во влажную землю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Старобешевский район является одним из главных сельскохозяйственных угодий Республики. После начала специальной военной операции район прирос освобожденными от украинских оккупантов территориями. Хотя до сих пор не все участки плодородных почв разминированы.

Для местных жителей сельское хозяйство - основная отрасль, которая позволяет накормить свои семьи и жить в достатке.

- Для нас земля - главный источник дохода, каждый год урожай бывает разный. Каждый раз верим, надеемся и работаем с надеждой на то, что жатва будет хорошей. Если к земле относиться с любовью и уважением, трудиться, то она тебя и накормит, и напоит. Семья у тебя будет жить в достатке, и дети ни в чем нуждаться не будут, - считает фермер Сергей.

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