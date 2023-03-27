Восстановить мемориалы

Об этом сообщила руководитель созданного в ЛНР регионального отделения РВИО Марина Филиппова в ходе состоявшейся в столице республики встречи с представителями организации.

«У нас состоялось предварительное заседание нашего совета, на котором мы обсуждали самые знаковые места. Для себя определили - прежде всего это, безусловно, «Острая могила», которая является символом борьбы луганчан во все времена. Это то место, которое не имеет права быть забытым и которое должно нормально выглядеть и быть действительно местом поклонения не только луганчан, но и тех, кто приезжает к нам. И, безусловно, это еще один объект, который для нас очень важен, - это «Незаживающая рана Донбасса» («Не забудем, не простим!» в районе поселка Видный на окраине Луганска. - Ред.)», - сказала Филиппова.

В свою очередь, советник главы ЛНР, руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти (МРГ) Анна Сорока предложила уделить внимание мемориальному комплексу на месте расстрела фашистами луганчан и пленных красноармейцев в 1942 - 1943 годах, а также объекту промышленности в селе Половинкино Старобельского района, превращенному уже украинскими националистами в пыточную.

«Это место, куда два года свозили людей и два года их пытали. Есть до сих пор еще живые свидетели», - добавила советник главы ЛНР.

Деньги на работы планируют выделить из Резервного фонда Президента России. Реконструкцией будет заниматься Российское военно-историческое общество.