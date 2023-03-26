Условия развития

Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко на встрече с аграриями в селе Тавричанка Каховского района.

- Государство стремится создать условия для ускоренного развития АПК Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы стать одними из лидеров в этой отрасли. Выйдем на уровень Кубани до 2026 года, - сказал Алексеенко.

Руководители предприятий и фермеры на встрече с председателем правительства Херсонской области озвучили все насущные вопросы. Некоторые проблемы удалось решить сразу же. Аграрии отметили, что работать стало выгоднее.

- При Украине мы не могли быть уверены, что твой урожай, выращенный большими трудами, не отберет очередная банда. Рейдерские захваты земель происходили часто. Вкладываешь и остаешься без штанов, а зарабатывают другие, - отметил один из местных фермеров, Дмитрий.

Россия для ускоренного развития экономики Херсонской области выделила беспрецедентные государственные инвестиции. Средства пойдут в том числе и на развитие сельского хозяйства. В 2023 году это 2,5 млрд рублей, из них 1,3 млрд, которые не использовали в прошлом году.

- В России легально работать выгоднее, чем что-то прятать. Особенно в сельском хозяйстве. Задача государства - дать максимально мощный старт работе отрасли АПК, сохранить рабочие места и начать наращивать производство всех видов сельхозкультур, а также развивать свою переработку, - акцентировал председатель правительства региона.

«Плюшки» для аграриев

Херсонским аграриям помогут начать закупать удобрения напрямую у ведущих российских производителей. Также напрямую и по российским ценам налаживаются прямые поставки ГСМ и смазочных материалов.

В регионе начнут восстанавливать мелиоративную систему. На решение проблемы полива сельхозугодий правительство региона выделило 92 млн рублей. Поставлена задача вовремя подать воду для орошения полей, что позволит повысить урожайность и гарантировать урожай.

По инициативе правительства региона фермеры и предприятия АПК получат компенсации за те земли, которые заняты под фортификационные сооружения СВО. Одним из вариантов станет предоставление компенсационных участков в других местах.

Детально прорабатывается и проблема организации закупки молока у фермеров и ЛПХ области. Вопрос здесь не столько в самой системе закупок, сколько в развитии переработки и выходе на рынки сбыта сыров и другой готовой продукции.

Первые шаги в этом направлении уже делаются. Наращивает объемы производства, например, Новотроицкий маслосырзавод. В планах - восстановить прием и переработку молока в Чаплынке и Каланчаке.

КОНКРЕТНО

Прием документов на выплату субсидий аграриям Херсонской области начался с 13 марта.

Если в 2022 году в Херсонской области было предусмотрено три вида госсубсидий, то в 2023 году их количество увеличилось до пяти.

Аграриям положены выплаты за посев озимых культур: пшеницы, ячменя и рапса. За проданное зерно фермеры получают по 2 тысячи рублей за тонну.

В животноводстве предусмотрена выплата производителям молока - из расчета 2,5 рубля за литр проданного или направленного в собственную переработку продукта.

В растениеводстве доступны выплаты за посев яровых и озимых культур. За каждый произведенный килограмм муки предусмотрена выплата 2,5 рубля.

Есть и целевая поддержка предприятий АПК области для сохранения рабочих мест.

Сейчас можно получить компенсацию за транспортировки, совершенные во втором полугодии 2022 года и первом полугодии текущего. Производителям и поставщикам компенсируют до 25% от фактически понесенных затрат на транспортировку, при этом объем отгруженной продукции должен быть не более трети.

В области открыты четыре пункта консультирования и оформления мер поддержки предприятий АПК:

Геническ, просп. Мира, 52, +7(990)208-13-22;

Скадовск, ул. Мангубинская, 64,+7(990)058-66-32; +7(990)033-56-25;

Каховка, ул. Карла Маркса, 131-А, 7(990)035-67-00;

Новотроицк, ул. Шевченко, 131,+7(990)132-18-19.

Почта: mcxks@khogov.ru

А ЧТО ЕЩЕ

В Херсонской области работает не менее важный вид поддержки - помощь в приобретении всех видов сельхозтехники. По госпрограмме херсонские сельхозпроизводители уже могут приобретать любую технику на льготных условиях в лизинг. Заявки принимаются до 1 августа.

- Есть и техника, которую региону уже передали безвозмездно. Это 39 современных комбайнов для госпредприятий - НИИ, племенных и семеноводческих хозяйств, которые обеспечивают работу отрасли. Кроме этого, российские банки готовы работать с предприятиями АПК области. Вопрос только в оформлении земли и техники, регистрации в налоговой системе и реестрах Минсельхоза, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Информацию о потребности в сельхозтехнике и оборудовании следует направлять в министерство сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области на почту: r.serdyk@khogov.ru; либо звонить по телефону +7 (990) 000 55 67.