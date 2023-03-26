Бизнесменов без поддержки не оставят

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 6 марта в Херсонской области начали действовать все российские программы, позволяющие развиваться аграрному сектору, а также малому и среднему бизнесу.

- Эти программы достаточно объемны и инвестиционно привлекательны. В первую очередь нам нужно обучить бизнесменов и рассказать о возможностях этих программ. Особенно это нужно представителям малого и среднего бизнеса. Именно предприниматели этого звена создают больше всего рабочих мест, предоставляют услуги, которые очень нужны людям, а также наполняют государственную казну за счет уплаты налогов, - говорит врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что для обучения бизнесменов в регионе создается целая система, включающая Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В полной мере эта система заработает в мае.

Владимир Сальдо подчеркнул, что сейчас для развития экономики на Херсонщине есть некоторые сложности, поскольку регион живет в условиях военного положения. Так, после теракта в Брянской области Росгвардия тщательно проверяет транспорт, особенно перевозящий грузы, однако это необходимо для безопасности местных жителей.

ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА

Херсонским предпринимателям в последнее время приходится внедрять много нововведений, чтобы соблюдать требования российского законодательства. С 1 января текущего года по всей России ввели единый налоговый счет (ЕНС). Это новый механизм расчета бизнесменов с государством. Введенная система расчета позволяет отслеживать общий баланс и не путаться в реквизитах и сроках, оплачивая налоги.

Подобное нововведение не касается только взносов на травматизм, госпошлин, по которым не выдан исполнительный лист, и НДФЛ с выплат иностранцам. А еще оплачивать налоги по старой схеме могут самозанятые.

Нужно ли открывать ЕНС? Нет, с начала года подобные счета были автоматически открыты у всех предпринимателей. В личном кабинете на сайте ФНС можно увидеть задолженности и переплаты по единому налоговому счету. Пользователь может пополнять свой «налоговый кошелек», перечисляя на него деньги. Для этого нужно указать ИНН и собственно сумму перевода.

Пополнять можно как частями, так и одним платежом. Но не позже 28-го числа месяца, во время которого нужно оплатить налог. Когда на ЕНС уже есть нужная сумма денег, налогоплательщик перечисляет их по единым реквизитам, открытым в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.

Чтобы оплатить нужный налог, бизнесмену сначала необходимо подать уведомление через личный кабинет (или на бумажном носителе) не позже 25-го числа месяца. Юрлица и индивидуальные предприниматели подают уведомления по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам и по упрощенной системе налогообложения. Если уведомления не будет, то деньги с ЕНП будет невозможно перевести и погасить налоговые обязательства. В этом случае будет начисляться пеня.

КСТАТИ

Подробную информацию о едином налоговом платеже можно получить по телефону ЕКЦ ФНС России 8(800) 222-22-22 или по телефону горячей линии УФНС России по Херсонской области +7(990) 015-81-71. Также с ней можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.