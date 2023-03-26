Встречи на передовой

Бойцы легендарного «Каскада» теперь смогут воевать эффективнее и беречь жизни солдат.

Трем расчетам БАРС «Каскад», которые находятся на линиях боевого соприкосновения, доставили очередную партию гуманитарной помощи. Ее привез первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он прибыл в расчеты, которые работают на Сватовском, Кременном и Запорожском направлениях.

Бойцам доставили дроны для аэроразведки, ноутбуки, одежду. Отметим, что подразделением аэроразведки руководит зампред Комитета Госдумы по обороне, доброволец СВО полковник Дмитрий Саблин.

- В Лисичанске и Рубежном наши добровольцы и военнослужащие, с которыми мы действуем в тесной связке, рассказали о ситуации на фронте, о боевой работе вместе со 2-м Армейским корпусом и десантниками 76-й ДШД. Расчеты на Запорожском направлении сегодня активно работали, проводя аэроразведку, помогая отражать атаку противника. Здесь ВСУ который день подряд атакуют, проводя одну разведку боем за другой. Сегодня тут в небе вели аэроразведку только наши. Обнаружение целей и отражение атаки видели в режиме реального времени, - описал он ситуацию.

- Коптеры очень нужны на фронте. Аэроразведка помогает спасти жизни солдат, которые сражаются за русский народ, - сказали бойцы, поблагодарив за помощь.