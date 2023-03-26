Цепочка добрых дел

Монастырь преподобного Саввы Освященного в Мелитополе получил помощь.

858 МИЛЛИОНОВ

Коммунальная техника, оборудование для больниц, продуктовые наборы, книги для детей - это и многое другое передавали и передают в Запорожскую область из разных уголков страны.

«Большую поддержку нам оказывают шефы - Тверь, Великий Новгород, Пенза и Севастополь», - написал в своем Телеграм-канале исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Так, благодаря братскому Севастополю минувшей осенью автопарк коммунального городского хозяйства Мелитополя пополнился специализированной техникой.

- Нам помогли решить многие вопросы. С помощью шефов мы отремонтировали детские сады и школы, - отметила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Несмотря на то, что города-шефы уже многое сделали для нового региона, никто из них не собирается ставить точку в этой цепочке добрых дел. В частности, только Севастополь, взявший под свое крыло Мелитополь, в этом году планирует оказать помощь региону на 858 млн рублей.

- Будет реализовано 23 мероприятия по ремонту инфраструктуры на подшефной Севастополю территории, - поделился планами исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Павел Иено.

ГРУЗ ДОШЕЛ ДО МОНАСТЫРЯ

Помогают Запорожской области и волонтерские движения. На днях мелитопольский монастырь преподобного Саввы Освященного получил помощь от волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Боевого Братства». А монахи, в свою очередь, отдадут ее нуждающимся.

По словам наместника монастыря архимандрита Иоанны, к священнослужителям постоянно обращаются с просьбой о помощи малообеспеченные жители Мелитополя. И никому из них не отказывают в поддержке.

Активисты привезли для них продукты, одежду для взрослых и детей, бытовую химию и средства гигиены.

- Считаем, что очень важно помогать в эту трудную минуту людям, которые оказались в сложном положении. Чтобы они не думали, что оставлены один на один со своими проблемами. Силами «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого братства» обязательно продолжим привозить гуманитарную помощь в монастырь, - сказал представитель «Молодой Гвардии» Виталий Котельников.