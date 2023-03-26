В Луганске с 13 по 14 марта работала школа волонтеров «Путь добра», которую на выигранные средства в конкурсе «Росмолодежь. Гранты» организовала руководитель луганского штаба всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ Ирина Стремилова. Участниками проекта стали активные жители в возрасте от 14 до 35 лет - это школьники старших классов, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, студенты вузов и руководители волонтерских отрядов.

Ирина Стремилова.

- Этот проект очень важен для наших волонтеров и руководителей волонтерских отрядов, - рассказывает «КП» Ирина Стремилова. - У них появилась возможность ознакомиться с законодательством Российской Федерации о волонтерской деятельности, узнать, как правильно написать и реализовать свой грант, а также понимать, как правильно распределять свое время и прорабатывать эмоциональное выгорание.

Главная задача и цель реализуемого Стремиловой проекта - это обучение и набор ребят в волонтерский корпус Луганского штаба #МЫВМЕСТЕ.

- Чтобы люди, которые активно принимают участие в жизни республики, могли получить новые знания и останавливаться на достигнутом, - говорит Ирина. - Ожидания от реализации проекта полностью оправдались, было очень приятно слышать от участников слова благодарности за возможность посетить курсы.

В образовательном проекте приняли участия 150 самых активных волонтеров со всей республики.

- Отдельно хочу поблагодарить представительство Российского общества «Знание» за помощь в организации мероприятия и самых крутых спикеров с различных регионов РФ, - передает благодарность через «Комсомолку» Ирина Стремилова.

Заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Анна Тодорова отметила, что деятельность волонтеров в последнее время приобрела особое значение.

Анна Тодорова.

- Все мы видим, какая огромная помощь поступает от волонтеров ребятам на передовой, семьям мобилизованных, тем гражданам нашей республики, которые пострадали в результате ведения боевых действий. Вся эта огромная работа приносит плоды - люди очень благодарны, - подчеркнула зампред правительства республики.