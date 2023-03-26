Своим образованием я обязана России

Валентина Ткаченко.

Заведующая кафедрой экономической теории и маркетинга Луганского государственного аграрного университета, доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины, профессор Валентина Ткаченко работает в вузе без малого 50 лет. Сейчас научная деятельность Валентины Григорьевны посвящена исследованию проблем развития агропромышленного комплекса в условиях нестабильности и обеспечения продовольственной безопасности Луганской Народной Республики.

23 года Валентина Григорьевна занимала пост ректора Аграрного университета. С мая 2015 года по июль 2017 года исполняла обязанности министра образования и науки ЛНР. Сейчас осталась заведовать кафедрой: на эту должность она была назначена в 1982 году.

- После окончания экономического факультета Ленинградского государственного университета в 1974 году я вернулась в Луганск и стала работать в университете, в котором я по сей день. Тогда это был сельхозинститут. До недавнего времени мы входили в тройку лучших аграрных вузов Украины.

- Помните, как решили связать свою жизнь с экономикой?

- Конечно! Когда я закончила школу с медалью, мне было всего 16 лет. Куда-то отпустить меня не решались. Я окончила промышленно-экономический техникум. У нас была превосходный преподаватель, которая читала политэкономию, Хиврич Любовь Степановна. Она привила мне любовь к экономике. В техникуме у меня созрела мысль уехать в Ленинград и поступить на экономический факультет. Я защитила в Ленинграде кандидатскую диссертацию, а спустя время - в Санкт-Петербурге - докторскую.

- И уже после окончания вуза и возвращения в Луганск вы решили пойти в аграрную отрасль?

- Я не была сельским жителем и не имела отношения к сельскому хозяйству, но, когда я вернулась в Луганск, было место на кафедре сельхозинститута. И я стала работать. Когда столкнулась с аграрным производством, начала учиться у аграриев и поняла, что это замечательная отрасль. Благородно вылечить человека, благородно выучить человека… но благородно и накормить его. Ведь человек не сможет трудиться, если его не накормить.

Когда я уехала из Ленинграда и устроилась в сельхозинститут, думала, что это временно. Оказалось, что на всю жизнь.

- В 2014 году вы приняли важное решение и остались верны своему университету. Как это было?

- Украинские власти прислали распоряжение всем ректорам, чтобы эвакуировать вузы. Я была ректором и приняла решение оставаться и продолжать работать. Я не выполнила приказ, и меня занесли в списки «Миротворца».

- Лишили званий?

- Они не могли меня лишить званий. Я ведь защищалась в Ленинграде . Они лишили меня стипендии в академии наук.

- Сейчас правительство России устанавливает ежемесячные выплаты членам национальных академий наук Украины, получившим российское гражданство. (см. «Тем временем»).

- Это приятная новость. Своим образованием я обязана России. Все мои научные достижения были бы невозможны без России. Я низко кланяюсь за все это.

- На что сфокусирована работа кафедры и ваша работа сейчас?

- Научная тема нашей кафедры связана с экономической и продовольственной безопасностью региона и страны в целом. Также у меня семь аспирантов и три докторанта. За свою жизнь я подготовила более 70 кандидатов и 9 докторов наук.

- Какой потенциал у Луганской Народной Республики в аграрной отрасли?

- Нас вуз существует с 1921 года. Практически по всем направлениям аграрного производства мы готовим специалистов. В ЛНР большинство сельскохозяйственных угодий находились под Украиной. Сейчас они уже освобождены. Это Станично-Луганский район, Беловодский, Новопсковский, Старобельский, Сватовский, Троицкий, Белокуракинский и другие районы. Теперь эти районы могут работать на республику и на Россию в целом.

- Каких сельскохозяйственных культур выращивается в республике больше? И как обстоят дела с животноводством?

- Это прежде всего зерновые культуры, но когда-то было и овощеводство. Дело в том, что у нас зона рискованного земледелия: летом погода может стоять +50 градусов и не выпасть осадков, а зимой может быть очень низкая температура. Поэтому требуется применение особых сортов и технологий.

Что касается животноводства - это крупный рогатый скот, свиньи и овцы. А также производство птицы - это куры, утки и индюки.

Тем временем

Поддерживаем людей науки

Минобрнауки России предложило установить ежемесячные выплаты членам национальных академий наук Украины, которые получили российское гражданство.

- Установить ежемесячную денежную выплату лицам, признанным гражданами Российской Федерации, а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию и являвшимся по состоянию на 24 февраля 2022 года членами национальных академий наук Украины, - говорится в проекте постановления, которое министерство опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов.

Выплата будет равна 80 тысячам рублей - академикам национальных академий наук Украины; 40 тысячам - членам-корреспондентам.

Чтобы оформить выплату гражданину России, который ранее имел статус члена национальной академии наук Украины, нужно будет написать заявление с приложением к нему копий документов, подтверждающих статус.