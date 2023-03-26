Как в Херсонской области восстанавливают систему здравоохранения

Сейчас решается одна из «застарелых» проблем - возможность онкологических операций в местных больницах.

ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИЯ, НЕТ СПЕКУЛЯЦИЙ!

На левобережье Херсонщины уже 11 аптек получили лицензию, позволяющую заниматься фармацевтической деятельностью. Это один из важных шагов в интеграции в российскую законодательную систему, он будет продолжен и поможет избежать спекуляций на рынке.

- Соблюдение предельных торговых надбавок к ценам на лекарственные препараты является обязательным условием ведения розничной торговли в фармацевтической сфере, - отмечает министр здравоохранения Херсонской области Владимир Ильмиев.

Многие аптечные пункты до сих пор продолжают функционировать по временным положениям о лицензировании. Минздрав ситуацию планирует исправить и просит в ближайшее время всех, кто занимается подобной торговлей, привести свою работу в соответствие с законами РФ и получить лицензию.

Подвижки в этом направлении есть. Так, для трудоустройства в Скадовске, Каланчаке и Новой Каховке уже активно ищут провизоров и фармацевтов. Нужны сотрудники с обязательным опытом - им готовы предложить достойную оплату и хорошие условия труда.

ЭЛЕКТРОННЫМ БОЛЬНИЧНЫМ БЫТЬ

В области со временем будут оформлять электронные больничные листы. Такая практика в стране активно применяется с 2022 года, и это удобно - документ не может быть потерян, испорчен или подделан.

- Больничный оперативно поступает в Социальный фонд России, и пациент быстрее получает положенные выплаты. Врач сокращает время на оформление документов и может уделить больше внимания непосредственно осмотру и назначению лечения, - поделился преимуществами помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬНЫМ

Состояние онкологической службы Херсонской области тоже находится в поле зрения федеральных коллег. На днях они прибыли в Геническую центральную районную больницу и оценили условия, в которых там работают врачи и находятся пациенты, а также познакомились с процедурами выявления страшной болезни.

С января 2023 года в Генической больнице приняли более 700 пациентов. За последний месяц онкологи провели 9 амбулаторных операций. Работают здесь по самым современным стандартам.

Кстати, во время недавней беседы с волонтерами в Волгограде президент Владимир Путин обещал, что проконтролирует включение вопросов оказания медпомощи при онкозаболеваниях на новых территориях в план программы их развития.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДЦЕНТР ПОСТРОЯТ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

- Это большая радость для нас! Я думаю, проблема не только Херсонщины, и здорово, что она будет решена, - так отреагировала на появление совместного межрегионального детского медцентра для Херсонской и Запорожской областей жительница Херсонщины Татьяна.

Строительство важного учреждения - вопрос решенный.

- Обязательно включимся и решим этот вопрос - 100%. Конечно, не сегодня-завтра, но приступим как можно быстрее, - пообещал Владимир Путин, попросив подготовить все необходимые документы.

Прогресс уже есть - строительство, на которое выделили около 100 млн рублей, начинается, место определено. Будущий центр обещает стать одним из самых крупных в России со всем спектром услуг.

Но и сейчас о детях в новых регионах не забывают. Месяц назад глава Кабинета министров России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ направит почти 1,5 млрд рублей на медосмотры юных жителей освобожденных субъектов. Обследованы будут около 220 тысяч ребят, профосмотры проведут 35 выездных бригад с врачами-специалистами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ.

КСТАТИ

Лаборатория против преступников

В Херсонской области на днях заработал еще один косвенно связанный с медициной объект, про который нельзя не упомянуть.

Как сообщили «Комсомолке» в областном МВД, созданный комплекс оснащен передовым научным оборудованием научного производства. Он отвечает исключительно правоохранительным целям. Все специалисты прошли необходимое обучение на базе МВД РФ и получили необходимые свидетельства, позволяющие им проводить ДНК-исследования.

- Эта экспертиза - одна из самых сложных. С ее помощью раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления. Увеличивается уровень их раскрываемости. Такой вид исследования очень перспективен, актуален и имеет много возможностей для борьбы с преступностью, - рассказал ЭКЦ ГУ МВД по региону. - Здесь самое новое оборудование, эксперты прошли обучение по работе с ним и теперь даже по капле крови, следу пальца или волосу смогут найти преступника.

Ряд экспертиз уже проведен. Правоохранители уверены, что лаборатория не только поможет в борьбе со злодеями, но и способствует пополнению федеральной базы генетической информации.