Предпринимателям помогут

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В регионе работает ряд предприятий, готовых насыщать своими товарами рынок, чтобы обеспечить жителей местной продукцией. Но пока они запущены не целиком. Проблема в том, что компании и магазины не всегда могут найти точки для взаимодействия. Чтобы им выстроить надежные связи, областные власти организовали встречу для предпринимателей.

- Высказались производители - и Бердянский мясокомбинат, который производит колбасу, и Мелитопольский молочный комбинат. Говорят, что работают пока не на полную мощность - местные сети еще не готовы до конца работать и получать их продукцию, - отметил и. о. министра промышленности и энергетики Николай Еланцев.

Местные производители готовы увеличивать объем производства и расширять свое присутствие на прилавках магазинов. От владельцев магазинов также ждут предложений.

- Конечно, мы рассчитываем на привлечение либо создание здесь торговых сетей, которые позволят рынок насытить в части предложения товара, - сказал Николай Еланцев.

Руководитель предложил бизнесу сформулировать свои предложения и в письменном виде представить их в министерство. Их оформят в готовый документ. Если будет необходимость, к решению вопроса привлекут федеральные власти.

К слову, в Запорожской области работает единственная большая торговая сеть. Для развития конкуренции необходимо, чтобы в регион пришел как минимум еще один сетевик. Тогда стоит ожидать снижения цен и улучшения качества обслуживания. Производителей, которые будут выпускать новый ассортимент товаров, ждет поддержка.

- Одна из самых ближайших мер - оказание поддержки тем предприятиям, которые готовы выпускать новые виды продукции, не производимой ранее в Запорожской области. В том числе - детское питание, макаронные изделия. Таким производителям в первую очередь необходимо оказывать поддержку, - сказал заместитель председателя совета министров по экономике и финансам Запорожской области Андрей Козенко.

КСТАТИ

В Запорожской области контролируют необоснованный рост цен на социально значимые товары и продукты. Мониторинги в разных городах региона проводят сотрудники министерства по тарифам и ценовому регулированию и партия «Единая Россия». Они следят за установленными нормативами. В случае нарушений продавцов ждут штрафные санкции.

- Власти Запорожской области работают над понижением цен в регионе и доведением их до уровня России, эффект может быть виден через два-три месяца, - заявил председатель совета министров Запорожской области Антон Кольцов.

Также ревизоры следят за тем, чтобы товары продавались только в рублях. С 1 января этого года в области завершилось действие бивалютной зоны, и хождение гривны сейчас вне закона.