Еще три шага к восстановлению здравоохранения

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДЦЕНТР

На создание Межрегионального медицинского центра в Запорожской области выделили около 100 миллионов рублей.

Как отметил врио главы региона Евгений Балицкий в одном из своих интервью, медицинское учреждение станет одним из самых крупных в России со всем необходимым спектром медицинских услуг.

- Проект запущен. Мы выделили подходящий участок земли для строительства с нуля. Здесь будет строиться центр со всем спектром услуг и лучшим оснащением, в первую очередь для детей, - подчеркнул Евгений Витальевич. - Мы сегодня эту работу уже начали - ведется проектирование. Эта работа, конечно, небыстрая. В худшем варианте - до 2025 года. Все зависит от боевых действий, которые еще ведутся. Потому что объект, в котором будет сосредоточено огромное количество людей, - это объект повышенной опасности, и это нас пока сдерживает.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин поддержал идею врио главы региона - создать в Запорожской области межрегиональный центр для детей, который будет также работать и на Херсонскую область.

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЭНДОКРИНОЛОГ

Жителям Пологовского района стали доступны бесплатные консультации врача-эндокринолога. Уже третью неделю 31-летний Игорь Новиков ведет прием в Токмакском городском центре оказания медико-санитарной помощи. Доктор приехал из Пензенской области в рамках шефской помощи региона и в день принимает до 25 пациентов, при необходимости выезжает на дом к маломобильным больным.

Игорь Новиков.

- До проведения специальной военной операции пациенты не были обследованы должным образом, был дефицит жизненно необходимых препаратов, поэтому очень много случаев уже запущенных заболеваний, с осложнениями, с декомпенсацией, - пояснил Игорь Викторович. - Ситуация по профильным заболеваниям гораздо хуже, чем в других российских регионах, однако сейчас есть возможность ее выровнять.

Как заметил доктор, сейчас нет дефицита необходимых препаратов, также пациенты могут бесплатно сдать широкий спектр анализов.

- Доктор очень вдумчиво разбирается в вопросе. Выслушал внимательно и вежливо, направил на все анализы. Иду теперь сдавать все бесплатно, - говорит местная жительница Ирина.

Главному врачу медучреждения Юлии Корниенко приходят благодарности от пациентов - звонки и сообщения.

- Мы рады, что у нас появился такой специалист. Спасибо за такого врача, спасибо нашим шефам, - говорит Юлия Корниенко. - Конечно, мы будем рады и новой подмоге. Наше учреждение - первичного звена: нам нужны в первую очередь педиатры, терапевты, семейные врачи.

Врач-эндокринолог Игорь Викторович Новиков принимает в Токмакском городском центре оказания медико-санитарной помощи с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.20. Записаться на прием можно в регистратуре медучреждения в эти же часы и по телефону +7-990-098-01-88.

НА ЛЕЧЕНИЕ В СТОЛИЦУ

Первую группу детей из Энергодара отправили в Москву на дополнительное медицинское обследование. Решение было принято после профилактического осмотра специалистами Федерального медико-биологического агентства РФ. Его помогла организовать корпорация «Росатом». Об этом сообщает официальный интернет-канал Запорожской АЭС.

Детей еще раз осмотрят врачи и при необходимости маленьким пациентам окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.

Напомним, в декабре и феврале в Энергодаре при поддержке «Росатома» работала группа специалистов ФМБА РФ. Они провели профилактический осмотр и диспансеризацию не только работников станции, но и всех желающих - как взрослых, так и детей.

По итогам осмотра пятеро юных пациентов направили в медицинские учреждения ФМБА России на дообследования, при необходимости на лечение и оказание высокотехнологичной медпомощи.

- В дальнейшем эта практика будет продолжена. Все, кому были выданы направления, получат профессиональную помощь, - заверили в ЗАЭС.