В Луганске дал концерт известный испанский органист Даниэль Сальвадор

Даниэль Сальвадор - органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде, дирижер и композитор. Фото: «Луганьмедиа»

Органный концерт с участием известного испанского органиста Даниэля Сальвадора состоялся в субботу в Луганской академической филармонии в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». В программу «700 лет органной музыки» вошли лучшие произведения европейских композиторов.

Даниэль Сальвадор - испанский органист, дирижер и композитор. Органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде, являющейся Апостольской нунциатурой в Испании.

- Сальвадор - один из самых ярких органистов своего поколения – «пригласил слушателей в захватывающее путешествие, где зритель смог услышать, как менялся музыкальный мир и сам орган на протяжении семи столетий», - рассказали в медиахолдинге «Луганьмедиа».

В программе прозвучали органные произведения самых ранних представителей этого жанра, имена которых до сих пор неизвестны, а также органная музыка Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Феликса Мендельсона и других известных композиторов.

- Я с удовольствием приехал в Луганск. Мне очень понравился город и особенно люди - такие добрые, открытые и приветливые. Сегодня я представлю зрителям свой проект программы, которая посвящена большой дате - 700 лет органной музыке. Я думаю, что программа понравится зрителям. Несмотря на такое сложное время люди приходят на концерты, а в целом это значит, что в народе присутствует большой внутренний потенциал. И это говорит о многом, - сказал Даниэль Сальвадор.

Несмотря на сложное время зал в филармонии был полон зрителей. Фото: «Луганьмедиа»

Музыковед, народная артистка ЛНР Анна Мокрова отметила, что очень рада, что Луганск посетил такой известный и талантливый исполнитель.

- Он выпускник Мадридской королевской консерватории, блестящий органист и организатор программ, составляющий целые циклы своих выступлений, включая органную музыку разных эпох. Даниэль Сальвадор больше чем исполнитель - он еще и прекрасный композитор. Он очень техничный и вместе с тем у него чувствуется глубокое прочтение музыкальных произведений. Вне сомнений, нашим зрителям концерт очень понравится. Маэстро постарается донести нам развитие органной музыки - от неизвестных композиторов до ярчайших представителей этого музыкального жанра, - рассказала Мокрова.

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