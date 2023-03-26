Главный экзамен впереди

Пробившимся в финал конкурса придется решать максимально сложные задачи.

ПЛЕЛИ МАСКИРОВОЧНЫЕ СЕТИ И ЧИТАЛИ СТИХИ

Это были незабываемые три дня для участников масштабного проекта по выявлению талантливых управленцев со всей России. Сразу после церемонии открытия 14 марта начались тестовые задания. Конкурсантов поделили на две группы для участия в социальных акциях. Полуфиналисты работали в гуманитарном штабе «Народного фронта», плели маскировочные сети, готовили окопные свечи. Другая часть участников отправилась поддержать семьи мобилизованных в Батайск. Они вскопали огород, починили крышу, провели субботник.

- Лидеру важно участвовать в социальных акциях, потому что это помогает ощутить свою сопричастность к общему делу, не отрываться от практических проблем, не витать в облаках. Помощь людям должна быть на практике, - отметил полуфиналист Дмитрий из Херсонской области.

Поле этого участники конкурса собрались на музыкально-поэтический вечер, который продлился более двух часов. У импровизированного «костра» они слушали стихи и песни советской и российской классики. Самые смелые вышли на сцену и исполнили авторские произведения. Так, одна из участниц прочла большое стихотворение, посвященное конкурсу и его полуфиналистам.

ПРОЯВИЛИ ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

Бодрый настрой первого дня перешел и на остальные испытания. Во второй день управленцы из Херсонской области встретились на мастер-классах с главным режиссером Ростовского академического театра драмы им. Максима Горького Геннадием Шапошниковым и первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, членом Общественных советов обоих конкурсов Александром Малькевичем. Эксперты поделились секретами убеждения и эффективной коммуникации, а также рассказали о том, как пользоваться соцсетями публичному человеку.

- Хочется выразить благодарность спикерам за их готовность делиться своими знаниями и опытом. Всегда интересно слушать профессионалов. Оба мастер-класса прошли на высоком уровне, - отметила полуфиналистка Юлия Черемисина.

Самый серьезный экзамен ждал полуфиналистов в последний день конкурса. Объединившись в команды, каждый из них должен был показать лидерские способности, умение принимать решения и брать ответственность за результат.

- Специальная военная операция обязательно закончится победой. И перед нами встанет не менее важная, серьезная задача по восстановлению экономики, инфраструктуры, народного хозяйства, - обратился к участникам полуфинала первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Несмотря на то, что в финал выйдут далеко не все, каждый из конкурсантов - часть будущей команды по возрождению новых территорий в составе России. Финалистов конкурса объявят

в Геническе. После профильного обучения победители итоговых испытаний смогут занять руководящие должности в своих регионах.

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛИ

По итогам конкурса финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области. Это позволит им получить назначение на руководящие должности в госорганы или работать в муниципалитетах, на предприятиях и в организациях, некоммерческих организациях и фондах.

По 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения в России.

Участие в специальной программе развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Мастерской управления «Сенеж», Всероссийского образовательного центра «Машук».

Персональные рекомендации от лучших HR-специалистов России, поддержку экспертов и наставников.

СКАЗАНО

Алексей Лаврентьев, замначальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти министерства информационной политики Херсонской области:

- Полуфинал кадрового конкурса «Лидеры возрождения» - это невероятный эмоциональный поток, в который каждый из участников был вовлечен с самого первого дня. Очная программа оценочных мероприятий была сбалансирована организаторами таким образом, чтобы каждый из полуфиналистов мог не только проверить свои знания и проявить себя при решении конкурсных заданий, но и приобрести полезные в текущих условиях навыки, научившись формировать гуманитарные продуктовые наборы, оказывать первую помощь, плести маскировочные сети для нужд фронта и др.

Важно, что во время оценочных мероприятий задания выполнялись конкурсантами как индивидуально, так и в кооперации с другими участниками, что поддерживало каждого из полуфиналистов в тонусе, способствуя формированию чувства личной ответственности и умения принимать решения в условиях ограниченного времени, а также помогало поддерживать здоровое чувство коллектива и осваивать искусство нахождения общего языка с совершенно разными людьми для достижения единых целей.

Одно из главных преимуществ конкурса - это возможность встретить новых друзей и соратников, которые обладают общим образом будущего и связывают свой личный и профессиональный путь с работой в новых российских регионах, видя свой долг в служении Родине. Особенно это ценно в текущих условиях, когда к каждому гражданину предъявляются повышенные требования. Именно поэтому важно формировать команду единомышленников, которая будет находиться в локомотиве России будущего. Конкурс дает для этого все возможности.

Константин Левинский.

Константин Левинский, руководитель фармацевтической компании:

- Мне очень хочется помочь именно тому региону, в котором вырос, который хорошо знаю - все его слабые и сильные стороны. Важно назначить на вакантные должности сильных управленцев. Здесь собрались очень талантливые люди, которые хотят внести свой вклад в налаживание мирной жизни Херсонской области. Лучшие из них войдут в управленческую команду, которая даст новый импульс экономическому развитию региона. В рамках конкурса я могу представить свои проекты по улучшению системы здравоохранения и медицинского обслуживания моего региона. Кроме того, есть видение логистических проектов, в частности, сообщения между ключевыми городами Черноморского побережья, Крымом и Донецком.

Наталья Тарасович.

Наталья Тарасович, начальник АЗС:

- Кадровый конкурс - интересный проект, который актуален всегда и не только на территории Херсонской области. Он открывает новые возможности для участников и позволяет раскрыть в себе потенциал и применить личные знания и опыт. Благодаря конкурсу будет выявлено много талантливых руководителей, которые смогут внести свою лепту в развитие нашей области. Моя любимая присказка: «Кто хочет работать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины». Из своего опыта знаю, что сильная команда обученных и профессиональных людей - залог успеха.

Илья Останькович.

Илья Останькович, и. о. заместителя начальника отдела медобразования, науки и подготовки аттестации медицинских кадров управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Херсонской области:

- Задания были неординарные, для меня, как для врача, довольно специфичные, потому что я никогда не сталкивался с тем же строительством или планированием. Здесь перед тобой открывается целый мир возможностей. Многое еще можно почерпнуть, узнать, а потом воплотить для народа.