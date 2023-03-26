Пишем историю!

Минувший год специальной военной операции уже вошел в историю. Герои СВО - люди, чьи имена достойны быть выбиты не только на памятных досках на стенах школ и техникумов, где они учились. Совершавшие подвиги в зоне этого сложного, тяжелого конфликта заслуживают того, чтобы школьники нашей страны узнавали об этих свершениях из учебников.

Во второй половине минувшего года стало известно, что в новых учебниках истории появится глава о специальной военной операции на Украине.

ЧТО ГОВОРЯТ ПОЛИТИКИ

Вот что сообщил, в частности, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на встрече с ветеранами, когда у тех возник вопрос о преподавании истории в средних и высших учебных заведениях страны.

- Я разговаривал с министром просвещения Сергеем Кравцовым и с помощником президента Владимиром Мединским, - заявил Турчак. - Да, мы выпустим правильный учебник истории. В нем обязательно будут новые главы, посвященные специальной военной операции и подвигам наших ребят.

По мнению вице-спикера верхней палаты российского парламента, такое учебное пособие станет важным элементом в сохранении исторической правды. Он напомнил про акции, направленные на поддержку жителей Донбасса: «Книги - Донбассу» и «Собери ребенка в школу». По первой программе на территорию ДНР и ЛНР отправили почти полмиллиона книг, а в рамках второй программы было отправлено около 30 000 школьных рюкзаков со всеми необходимыми для обучения принадлежностями.

Одного из руководителей Совфеда поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.

9 декабря 2022 года он заявил, что в разрабатываемых в текущий момент программах и учебниках по истории будут отражены имена героев специальной военной операции. Две недели спустя, 23 декабря глава образовательного ведомства сообщил, что до конца года будет сформирована рабочая группа под руководством Мединского по созданию единых учебников по истории России и всеобщей истории, первые наработки появятся в начале следующего года.

Кравцов тогда пояснил, что на создание учебника может потребоваться около года, хотя не исключил, что работа может быть завершена и раньше этого срока.

И вот уже 30 января министр не без гордости констатировал, что новый учебник истории для старших классов будет готов уже этой весной, а в школах его появление весьма вероятно с нового, 2023 - 2024 учебного года.

Какие именно сведения о продолжающейся СВО появятся в учебнике, Кравцов уточнять не стал, отметив, что в нем точно будут данные о ее целях, причинах и примеры настоящего героизма российских военнослужащих.

Как рассказал недавно на всероссийском форуме «История для будущего. Время быть первыми» председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента РФ Владимир Мединский, который курирует данный проект, в разделе новейшей истории обновленного учебника для среднего профобразования будут описаны события зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, студенты прочитают о присоединении Крыма весной того же года, о развитии России последних десяти лет и в том числе о специальной военной операции. Особое внимание будет уделено и обострению в международной политике, связанному с СВО.

- Сейчас главная задача - сделать хороший обновленный учебник истории для старших классов, а уже параллельно с этим - учебник для среднего профессионального образования, - отметил Мединский во время недавней поездки в Кемерово, - потому что в этом плане у нас совсем все было запущено (имея в виду содержательную часть учебника в части новейших событий. - Ред.).

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

А вот что думают о необходимости такого раздела в новом учебном пособии известные педагоги и историки.

Заслуженный учитель России, директор школы № 109 Евгений Ямбург:

- Учебник требует очень подробного, не постороннего взгляда. Но одна вещь должна быть четко соблюдена. Если мы один народ - русские, украинцы, белорусы, то этот учебник, информируя, не должен возбуждать ненависть. Притом я не могу забыть, что мои родственники во время Великой Отечественной погибли на Харьковском тракторном заводе, их расстреляли украинцы. Мою тетю Женю заживо сожгли румыны, они еще были жестче, чем немцы. Но это не значит, что я буду ненавидеть сегодняшних украинцев и румын, потому что они не могут отвечать за преступления, которые были совершены три-четыре поколения назад.

Историк Второй мировой войны, писатель и публицист Константин Залесский:

- Раздел о СВО должен существовать. Школьники старших классов готовятся к выходу в жизнь, и им нужно говорить о тех событиях, которые происходят сейчас в обществе, в которое они входят.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров:

- История не выбирает, что надо описывать. Она просто творит. А задача историков - факты правильно описывать. Желательно без каких-то неумышленных ошибок. И доносить до широкой аудитории, в первую очередь детской. Мы понимаем, насколько важно знание детьми тех или иных исторических событий. Как историк, я к этому отношусь естественным образом: это нормальный, настоящий процесс, СВО должна получить освещение в школьных учебниках. Это правильно с точки зрения сохранения исторической памяти о тех событиях, которые должны в наших головах усваиваться. История - это наука, и есть различные научные подходы к тому, какие факты считать главными, какие - средними по важности, какие - мелкими. И как их описывать с точки зрения максимально объективной картинки, чтобы учитывались разные стороны и разные видения этих событий.