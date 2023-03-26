Хорошая практика

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

Минпромторг РФ провел стажировку под названием «Федеральная практика». В Ростов-на-Дону съехались порядка 300 человек - представители Минпромторга из разных регионов России, в том числе новых территорий, институтов развития, различных ассоциаций и бизнеса.

В течение двух дней бизнесмены общались не только с федеральными и региональными органами власти, но и налаживали контакт с потенциальными партнерами из других регионов страны.

- Меры государственной поддержки, которые сейчас доступны для всех регионов Российской Федерации, безусловно, позволят промышленным предприятиям новых регионов закупить необходимое оборудование, выстроить кооперационные связи, запустить предприятия на полную мощность, - отметил на встрече заместитель главы профильного ведомства Алексей Беспрозванных.

Участники получили новые навыки, знания и инструменты для развития промышленного производства.

- Представители профильных департаментов рассказывали участникам о развитии автомобильной, радиоэлектронной промышленности, станкостроения и тяжелого машиностроения, химической и фармацевтической промышленности, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса. С участием представителей бизнес-сообщества Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и субъектов Южного федерального округа прошла Биржа промышленной кооперации - предприятия налаживали контакты, - пояснили в пресс-службе Минпромторга России.

- Текущая стажировка проходит в новом формате. Она ориентирована на решение задач по налаживанию кооперационных связей между регионами с акцентом на Донбасс и Новороссию, - отметил директор Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов.

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Марина Морозова, гендиректор ООО «Производственно-коммерческая фирма «ЛИДЕР СТРОЙ-ПАНЕЛЬ»:

- Будем планировать дальнейшую работу предприятия, опираясь на те рекомендации, которые были даны, и дальше строить свою ее с учетом новых стандартов и знаний.

Максим Прокопец, директор ООО «Компания по управлению активами «ВИКО»:

- Интересны были финансовые инструменты. В их работе нужно разбираться. Но когда они станут доступны, безусловно, будем применять их, чтобы развивать производство. Например, есть в планах пробовать организовать производственные цепочки. Будем использовать подходящие для нас возможности, прорабатываем их с Минпромторгом ЛНР.

Тимур Саматов, министр промышленности и торговли ЛНР:

- В прошедшие два дня состоялись рабочие встречи между предприятиями Луганской Народной Республики и Южного федерального округа. Это дало возможность наладить межрегиональные кооперационные связи, что, в свою очередь, позволит развивать и стимулировать производственный потенциал Луганщины и благоприятно скажется на промышленности ЮФО.