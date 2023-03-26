Молодежь становится активнее

В декабре в Москве прошел Первый съезд движения, на который приехали участники из разных уголков России.

Напомним, «Движение Первых» было создано 18 декабря 2022 года по инициативе властей РФ для воспитания подростков, организации их досуга и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России.

Председатель совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Луганской Народной Республики Руял Алиев рассказал «Комсомольской правде» о том, как расширяется движение и почему это так важно.

Руял Алиев.

- Открытие очередной ячейки прошло в школе № 17 имени Валерия Брумеля - это 130-я ячейка на территории ЛНР. Первая открылась в декабре 2022 года, сразу после Первого съезда движения в Москве, - говорит Руял.

- Сколько ячеек планируется открыть, какие в ближайшее время?

- До 1 апреля мы планируем открыть в общей сложности 250 ячеек, заявки и график открытия уже составлен, работа ведется совместно с Региональным координатором проекта «Навигаторы детства» в ЛНР.

- На что направлена деятельность движения в республике?

- Как и во всех субъектах РФ - на раскрытие потенциала детей региона через проектную деятельность. Важно приобщать и знакомить их со сверстниками из всех субъектов РФ. Главная цель движения - оно создано детьми и должно работать для детей. Они в движении главные.

- Чем занимаются участники движения? Насколько это важно, по вашему мнению?

- Миссия у всех - быть с Россией, быть Человеком, быть в движении, быть Первым. Сейчас ребята знакомятся с движением ближе, создают рабочий аппарат первичных отделений и внедряют свои проекты, акции и идеи в региональную повестку ЛНР.

«МЫ ВСТУПИЛИ В ГРОМАДНУЮ СЕМЬЮ»

Ученица 11-го класса школы № 17 имени Валерия Брумеля Ангелина Киселева рада открытию ячейки движения в своей школе.

- Мы вступили в громадную семью, теперь у нас появится много новых друзей в каждом уголке нашей необъятной, великой Родины. Для меня этот шаг стал историческим, потому что каждый, кто будет смело проходить этот путь, откроет для себя яркую жизнь, которая увлечет и позволит достичь успехов! В дальнейшем мы планируем создать единую систему воспитания для обеспечения великого будущего, - говорит школьница.

Ячейки организации Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» появятся в каждой школе Луганской Народной Республики. Об этом в начале года сообщил министр образования и науки республики Иван Кусов.

- Это тоже в общем-то возврат к такому хорошему, старому. Мы знаем, в Советском Союзе было большое движение, которое объединяло всех школьников. Сейчас это тоже будет нечто похожее, но на новом уровне, - сообщил министр.

Напомним, первая ячейка организации в Луганской Народной Республике в конце минувшего года открылась на базе луганской школы № 5 имени Владимира Даля. Участники движения смогут сами определять направление работы, влиять на ситуацию в школе и даже давать поручения Министерству образования и науки республики. Руководитель Минобраза на церемонии открытия ячейки пообещал прислушиваться к мнению активной молодежи и брать его во внимание для дальнейшей работы.

Движение объединило все крупные молодежные организации России, поэтому в его рядах состоят юнармейцы, представители «Молодой Гвардии Единой России», дети из «Большой перемены» и «Российского движения школьников»… Список можно перечислять долго, но главное, теперь это одна большая семья.

ВАЖНО

Как стать частью движения

Узнать больше о движении и вступить в него можно через официальный сайт будьвдвижении.рф

Для этого необходимо пройти регистрацию:

нажмите на кнопку «Вступить в движение» на главной странице сайта;

заполните анкету;

официально становитесь участником «Движения Первых»!