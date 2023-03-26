Документы и выплаты: как быстро получить

90-летняя Анна Ивановна Рора стала 100-тысячной жительницей, получившей паспорт гражданина РФ в Запорожской области.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ

С 1 марта в регионе начался пересмотр пенсий по нормам российского законодательства. Особый порядок распространяется на пенсионеров, которые постоянно проживали на территории Запорожской области на 30 сентября 2022 года, то есть на момент принятия региона в состав Российской Федерации. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий в своем официальном телеграм-канале.

- На данный момент в базе находится около 168 тысяч пенсионеров. Уже сегодня идет назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, - уточнил Евгений Витальевич.

Чтобы оформить пенсию, гражданам России нужно обратиться с заявлением в отделение Социального фонда. Прием ведется по предварительной записи. За пересмотром пенсии уже обратились более семи тысяч граждан.

Добавим, в этом году право на пенсию имеют женщины, достигшие возраста 56 лет и 6 месяцев, и мужчины, которым уже исполнился 61 год и 6 месяцев, при наличии страхового стажа не менее 14 лет.

Те, кто не достиг общероссийского пенсионного возраста или не имеет гражданства Российской Федерации, в ближайшее время будут выходить на пенсию по старым правилам с постепенным повышением возрастной границы. Переход продлится до 29 февраля 2024 года.

- У меня стаж меньше 14 лет, поэтому оформляла социальную пенсию. Обращалась в сентябре, но мне сделали перерасчет и платят с июля прошлого года, - рассказывает жительница Мелитополя Ирина Павловна. - Мужу теперь пойдем делать перерасчет по возрасту.

ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ

Жители Запорожской области могут рассчитывать на такие же выплаты и пособия, как и жители других регионов РФ.

Напоминаем, какие выплаты положены:

Единовременные социальные выплаты: по беременности - 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей, на погребение - 7 тысяч рублей.

Ежемесячные социальные выплаты: на ребенка в возрасте от 0 до 18 лет или 23 лет (при условии очного обучения) - 4 тысячи рублей, одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка - 10 тысяч рублей, на ребенка, находящегося под опекой или попечительством, - 15 тысяч рублей, инвалидам (в том числе на ребенка-инвалида до 18 лет) - 10 тысяч рублей, по уходу (за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста) - 3 тысячи рублей, ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тысяч рублей, пенсионная выплата - 10 тысяч рублей.

- Я оформляла ежемесячное социальное пособие на детей до 18 лет на своего младшего ребенка, - рассказывает 38-летняя Юлия из Мелитополя, мама двоих детей. - Пришла в управление соцзащиты с пакетом документов - причем то, что должно быть в этом пакете, у нас даже на билбордах написано и в другой рекламе. Подала документы в августе прошлого года, а мне сделали перерасчет и стали платить с июля. Причем делала я это еще со старым паспортом. Российский паспорт получала уже после: сделали его всего за две недели.

Напомним, для оформления выплат необходимо подать заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ. Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных ситуациях, когда сведения не отражаются в государственных информационных системах.

КОМИССИЯ ЗАЩИТИТ ПРАВА

В регионе начинается работа комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. Ее возглавил первый заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов.

Комиссия и ее подразделения призваны помочь в рассмотрении спорных вопросов, касающихся пенсионного и социального обеспечения.

Что будет включать в себя межведомственная комиссия:

Подкомиссию для решения задач по реализации прав граждан на пенсионное, социальное обеспечение, а также для установления размера пособий по безработице, беременности и родам;

Подкомиссию по реализации прав жителей по защите от безработицы;

Подкомиссию для решения задач по подтверждению статуса, дающего право на меры соцподдержки.

Уточняется, что в ближайшее время будут даны разъяснения о порядке и месте подачи заявлений.

ПАСПОРТА РФ - У ТРЕТИ НАСЕЛЕНИЯ

Уже 153 тысячи жителей Запорожской области получили паспорта Российской Федерации. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий во время объединенного полуфинала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения. Запорожская область» и «Лидеры возрождения. Херсонская область».

Напомним, 25 мая 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской области работает упрощенный порядок обращения для получения гражданства РФ. 11 июня, накануне Дня России, первые жители региона в торжественной обстановке получили новые паспорта.

Позже, в декабре минувшего года, Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений для получения гражданства Российской Федерации для жителей новых регионов. Так, в январе 90-летняя жительница Запорожской области Анна Ивановна Рора стала 100-тысячным жителем региона, получившим паспорт гражданина Российской Федерации.

По подсчетам властей, к осени российские паспорта получат уже около 80 процентов жителей региона.

Напомним, за оформлением российского паспорта можно обратиться в территориальный орган МВД по вопросам миграции или в отдел миграции при МФЦ. Паспорт оформляется без взимания государственной пошлины.

КСТАТИ

Нотариальных контор станет больше

Жители Мелитополя и Токмака могут получить консультацию у нотариуса. Специалисты прошли регистрацию и работают в российском правовом поле. Как сообщил советник губернатора региона Иван Скиба, в ближайшее время в Запорожской области будут открыты еще пять нотариальных контор.

Сейчас нотариусы принимают по следующим адресам:

Мелитополь

улица Монастырская, 1/1, пн - пт, 9.00 - 17.00, перерыв - 13.00 - 14.00. Суббота - архивный день.

проспект 50-летия Победы, 29, пн - пт 9.00 - 16.00, перерыв - 13.00 - 14.00. Сб 9.00 - 14.00. Вс - выходной.

Токмак, улица Шевченко, 14, пн - пт, 8.30 - 16.30. Чт - архивный день.

ВАЖНО!

Получить консультацию о назначении пенсии и пособий можно, позвонив в единый контакт-центр по социальным вопросам: 8-800-1-00000-1. На звонки отвечает виртуальный ассистент, который предоставляет информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, ассистент переводит звонок на сотрудника центра. Для подачи документов нужно обратиться в отделения Социального фонда.

Мелитополь, ул. Ивана Алексеева, 2;

пгт Акимовка, ул. Молодых Патриотов, 7;

пгт Веселое, ул. Казацкая, 43;

пгт Приазовье, ул. Пушкина, 4;

Бердянск, ул. Консульская, 23Л;

Приморск, ул. Калиновая, 98;

пгт Куйбышево, ул. Ленина, 76;

пгт Розовка, ул. Центральная, 90;

Энергодар, ул. Советская, 4а;

пгт Камянка-Днепровск, ул. Гоголя, 1;

пгт Великобелозерка, ул. Центральная, 125;

Васильевка, бульв. Центральный, 1;

пгт Михайловка, ул. Центральная, 36;

Днепрорудный, ул. Комсомольская, 15;

Токмак, ул. Революционная, 42/10;

с. Черниговка, ул. Соборная, 403;

Пологи, ул. Горького, 30.