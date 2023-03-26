Воин получит крепкий тыл

Министр обороны Сергей Шойгу предложил сохранить за семьями участников СВО служебное жилье. Все понимают, что ситуация часто складывается так: военнослужащему предлагают длительную командировку, а его семья не может принять решение, так как опасается, что, переезжая на несколько месяцев в другую страну или регион, можно потерять служебное и арендованное жилье в месте, где дети ходили в школу, детский сад, рядом куплен гараж.

Теперь семья контрактника получит гарантии: соответствующий проект Минобороны России подготовило на рассмотрение правительственной комиссии, и документ одобрили. Права военнослужащих по контракту за рубежом, а также в отдельных регионах России на жилье будут расширены. За военнослужащим будет сохраняться служебное жилье. А если оно было арендовано, то его семья будет получать компенсацию за аренду.

При этом деньги за поднаем воины СВО будут получать быстрее: банкам поручили снизить комиссию за снятие и переводы с выплат участникам спецоперации, а компаниям в сфере ЖКХ - отменить пени за неуплату. Схожие гарантии распространятся и для сотрудников органов внутренних дел.

Есть еще одна хорошая новость: отделения Фонда по поддержке семей погибших участников СВО будут открыты во всех регионах России. И по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, фонд будет оказывать «тонкую специализированную помощь семьям военнослужащих и ветеранам».

«Важно, чтобы это была одна точка входа. Потому что есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат. Люди пришли с очень непростой ситуацией, с которой могли столкнуться, это очень много жизненных ситуаций. И вот фонд будет помогать», - пояснил Мишустин.

Понимание того, что отвлекать военнослужащих бытовыми и другими проблемами - не самое лучшее время, постепенно приходит на всех уровнях исполнительной и законодательной власти. А вот теми, чье восприятие сильно огрубело в мягких креслах... займется прокуратура.

Генпрокурор России Игорь Краснов признал, что проблемы материальной поддержки военнослужащих и их семей, выявленные после начала частичной мобилизации, уже довольно успешно решаются его сотрудниками. Он призвал прокуроров на местах «навести порядок в системе доведения до участников СВО денежных средств, выплачиваемых региональными властями».

О том, что ждет нас на том свете, мы все когда-нибудь узнаем. Или нет. Но на передовой воины чаще думают о том, что ждет их семьи в случае, если они останутся без кормильцев. Ведь бывают ситуации, когда наши бойцы попадают в плен, а потом пропадают без вести на несколько месяцев.

Именно потому в Госдуме был внесен законопроект об упрощенном признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. Процедуру значительно сократят по срокам. Делается это для того, чтобы семье не пришлось ждать два года. Получить положенные выплаты и соцподдержку семьи смогут незамедлительно после рапорта командира подразделения, который видел гибель воина.

Если свидетелей смерти военнослужащего не будет, то его признают погибшим и пропавшим без вести через полгода. В противном случае семья будет вправе сделать это через суд.

ВАШИ ПРАВА

Какая поддержка полагается участникам СВО и их семьям

В Соцфонде рассказали, на какую помощь от государства могут рассчитывать мобилизованные, контрактники и добровольцы.

Военнослужащим, которые стали участниками СВО, а также их семьям полагается ряд льгот и выплат. Рассказываем самое важное о существующих мерах поддержки.

Пенсионный стаж за время участия в СВО исчисляется в двойном размере. Пенсионные баллы при этом накапливаются из расчета 3,6 за год участия в спецоперации.

Ветеранам боевых действий устанавливается ежемесячная денежная выплата от Фонда в размере 3896 руб.

Военнослужащим-добровольцам, получившим инвалидность, выплачивается пенсия по инвалидности. Ее размер: для инвалидов I группы - 20 774 руб., II группы - 17 312 руб., III группы - 12 118 руб. Также доплачивается 2308 руб. в месяц за каждого иждивенца.

Инвалидам по военной травме предоставляется:

ежемесячная денежная компенсация: для I группы - 21 922 руб., для II группы - 10 961 руб., для III группы - 4384 руб.;

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - 7081 руб.;

ежемесячное материальное обеспечение: 1000 руб.

Если военнослужащий - участник СВО получает инвалидность по общему заболеванию, то ЕДВ предоставляется в размере: для I группы - 4958 руб.,

II группы - 3541 руб., III группы - 2834 руб.

Семьям участников СВО пособия на детей назначаются в упрощенном порядке - без учета дохода мобилизованного.

Если военнослужащий-доброволец погиб или пропал без вести, то вдовам, вдовцам и родителям выплачивается дополнительная пенсия по потере кормильца.

Также семье умершего или пропавшего без вести в результате участия в СВО военнослужащего:

назначается ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в размере 21 922 руб.;

ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 2815 руб.;

компенсация 60% расходов на ЖКХ.

Куда обращаться за поддержкой

Если пенсию выплачивает силовое ведомство, то за ЕДК и ежемесячным пособием на детей следует обращаться туда.

В остальных случаях - в отделение Соцфонда, МФЦ или на портал «Госуслуги».