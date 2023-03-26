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Политика26 марта 2023 20:27

Поручения президента

К 1 апреля у ДНР и ЛНР должна появиться собственная программа социально-экономического развития. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Сейчас работа по созданию документа уже находится на завершающем этапе. В феврале сверстанный вариант представили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который посетил республику с рабочим визитом.

- Прошу правительство до конца I квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов федерации. В горизонте 2030 года эти территории должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, многим другим параметрам качества жизни, - предъявлял Владимир Путин требования к этой программе.

Одной из важнейших частей программы станет прописанная пошагово стратегия развития культуры и спорта. Как отметил Президент РФ, эти направления должны стать основными, так как они важны для каждого жителя территории. Совещание по вопросам развития этих направлений провел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

- Очень важно, чтобы на фоне этих больших, глобальных задач не потерялись задачи или два направления - это работа учреждений культуры и спорта. То, что для людей имеет существенное значение, - отметил он важность обсуждаемых вопросов.

Власти ЛНР заверили, что вопросам развития культуры и спорта уже уделяется огромное внимание, так и будет продолжаться.

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