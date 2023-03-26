Конкурсы, новые спектакли и гастроли

Гастроли Владимирского академического театра драмы в Луганске.

25 марта в России отмечают День работника культуры. Поздравления принимают и сотрудники этой сферы в Луганской Народной Республике. Перед ними сегодня стоят важнейшие задачи: новые регионы должны интегрироваться в российскую повестку, при этом не изменив своим традициям, бережно сохранив народную культуру, историю, память.

- Мы обязаны отстоять богатый язык и культуру, защитить от вырождения наших детей, передать им это сокровище. В этом залог нашей победы, в том числе духовной, над беспринципным врагом, - отметил министр культуры, спорта и молодежной политики ЛНР Дмитрий Сидоров, обозначая приоритеты работы.

Первые лекции, посвященные Году русского языка, уже провели для молодежи.

РАБОТА ПО НАЦПРОЕКТУ

Спектакль «Пигмалион» в Луганском драмтеатре.

В 2022 году в новых регионах преобразилось более 200 организаций культуры. В этом году работа продолжится. Как отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, капитальный ремонт ждет около десяти объектов культуры, оборудование будет поставляться в музыкальные и детские школы искусств. Но это не все - регион получит субсидии на поддержку творческой деятельности, помощь в реализации проектов. Так, в культурно-образовательные поездки в течение года будут отправлять школьников. А театральные коллективы в течение года будут участвовать в обменных гастролях: смогут продемонстрировать свою работу зрителям во всех регионах страны.

На луганскую землю с гастролями приедут не только театры из городов России, но и организации Росгосцирка. Всего будет организовано семь прокатных периодов, в рамках которых покажут около 30 представлений. Сейчас в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» в путь в Нижний Новгород отправился симфонический оркестр Луганской филармонии.

- Все учреждения культуры и творческие коллективы Луганской и Донецкой Народных Республик уже стали регулярными участниками гастролей, собирая аншлаги. На первое полугодие 2023 года программа выступлений сформирована, - сообщили в «Росконцерте».

Модернизация ждет три крупнейших театра, ремонт сделают в зале Луганского академического театра кукол.

- Также нас ждут интересные выставки, в том числе федеральных музеев. Будут получены субсидии на комплектование книжных фондов, создание модельных библиотек, оснащение музеев. Новое цифровое оборудование получат кинотеатры, благодаря этому зрители смогут увидеть самые современные российские фильмы, - отметил министр культуры.

СБЕРЕЧЬ САМОБЫТНОСТЬ

Премьера рэп-спектакля с участием детей из ЛНР в Театре танца «Тодес».

Еще одно направление работы, которое власти считают очень важным, - это создание малых театров в муниципалитетах и небольших городах.

- Сейчас мы единая Луганская Народная Республика, но даже вышивки, говор и традиции разные. И эта аутентичность должна выделять территории, в том числе через театры малых городов, где можно показать от любительских постановок до признанных авторов.

В ЛНР также есть большой запрос на пополнение библиотечного фонда, из которого изъяли экстремистскую литературу. В Министерстве культуры РФ подчеркнули, что поставка в республику классики и детских книг является приоритетом. Недавно около 2 тысяч книг в молодежную библиотеку республики передали из Севастополя. В их числе - издания по истории России, русскому языку и литературе, художественные произведения (классические и современные), подборка специальной литературы для работников библиотек. Также в министерстве культуры сообщили, что в этом году регион станет первым из новых территорий, где будет реализован пилотный проект по открытию модульных библиотек.

Луганский оркестр на фестивале «Русская весна» в Нижнем Новгороде.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Культура будет жить по российскому закону

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры в связи с принятием в РФ Луганской Народной Республики …». Чего касается этот закон?

Объекты нашего наследия

В законе устанавливается порядок охраны объектов культурного наследия и собственного присвоения такого статуса. В частности, прописан упрощенный порядок решения касательно отнесения таких объектов к категории местный, региональный или федеральный. Для включения уже признанных ранее объектов в перечень не потребуется проводить государственную историко-культурную экспертизу.

Ценные книги

Все коллекции, редкие документы, ценные издания признаются отнесенными к национальному библиотечному фонду. Они подлежат учету, комплектованию, хранению, использованию и обеспечению сохранности по нормам, установленным в отношении книжных памятников, отнесенных к национальному библиотечному фонду. То же самое касается обязательных экземпляров документов.

Архивные документы

Их также сразу считают включенными в состав Архивного фонда Российской Федерации без проведения экспертизы ценности документов.

Музейные предметы и коллекции

Все подобные экземпляры, внесенные в реестр государственных музеев, считаются включенными в состав государственной части Музейного фонда России. В государственный каталог сведения о них должны быть внесены до 31 декабря 2027 года.

То же самое касается негосударственной части музейного фонда РФ. В нее попадают коллекции из частных и коммерческих музеев.

Президентские гранты

Их получают проекты, связанные с Донбассом. Как пример - документальный фильм «Отцы Донбасса», съемки восьми эпизодов которого пройдут в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областях. Премьера запланирована ко Дню отца, 15 октября.

- Сериал «Отцы Донбасса» - это емкие и честные портреты простых людей, которые соединяются в абсолютно реалистичный образ мужчины-отца сложнейшего исторического периода нашей страны и воспринимаются через призму возвращения исконно русских земель в состав России, - анонсировали создатели сериала.