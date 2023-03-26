Президентские гранты помогут Херсонской области

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президентские гранты - реальная возможность некоммерческому сектору получить поддержку в любом регионе России. В этом году к участию в конкурсе впервые были приглашены новые российские территории, в том числе Херсонская область. Выделено

2 млрд рублей, еще 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования. Такое решение принял президент Владимир Путин.

- Признаны победителями 493 проекта - 23%, почти каждый четвертый из поступивших проектов признан победителем. В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3,3 млрд рублей, - рассказал первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Больше всего из них связаны со здоровьем и социальной поддержкой местного населения.

КОНКРЕТНО

На территории нашей области будет реализован гуманитарно-образовательный проект для поддержки многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, одиноких родителей и детских домов. Им окажут адресную помощь продуктами питания, бытовой химией и лекарствами, а также проведут множество мероприятий - мастер-классы, арт-терапию и уроки просвещения.

- Сейчас идет ускоренная интеграция Херсонской области в пространство России, восстанавливается работа образовательных учреждений и детских садиков. В этот период очень важно поддержать население как гуманитарной помощью, так и морально, - отметили в Межрегиональном общественном движении социальных гражданских инициатив «Команда возможностей», которая выиграла грантовый конкурс.

Проект будет реализован до середины 2023 года. На него выделено 6,3 млн рублей.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека.

КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ

Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди некоммерческих неправительственных организаций, как правило, два раза в год и предоставляет гранты на реализацию проектов по 11 грантовым направлениям. Он также может учреждать специальные конкурсы, которые проводятся по ограниченному кругу направлений.

ЭТАПЫ

Подача заявки на сайте президентскиегранты.рф в электронном виде

Экспертиза заявок

Определение рейтинга заявок

Подведение итогов конкурса

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКАЮТСЯ

Они должны быть:

некоммерческими и неправительственными,

зарегистрированы на территории Российской Федерации,

зарегистрированы не менее чем за 6 месяцев до даты окончания срока подачи заявок на конкурс.

РАЗМЕР ГРАНТА

до 1 млн рублей - на проекты от организаций с опытом меньше одного года или на проекты небольших поселков и городов;

от 1 млн до 5 млн рублей - на региональные проекты;

от 5 млн до 15 млн рублей - на проекты, которые охватывают несколько регионов или федеральных округов;

от 15 млн рублей - на проекты федерального масштаба и значимости.